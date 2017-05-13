FIO-LAZ 0-0, occasioni per entrambe. Fischi Fiesole, replica la tribuna
Primo tempo vibrante tra Fiorentina e Lazio, al Franchi: 0-0 con occasioni da entrambe le parti. Ci prova subito Babacar, ma Strakosha blocca senza problemi. Reazione veemente Lazio al 20', con la bot...
Primo tempo vibrante tra Fiorentina e Lazio, al Franchi: 0-0 con occasioni da entrambe le parti. Ci prova subito Babacar, ma Strakosha blocca senza problemi. Reazione veemente Lazio al 20', con la botta di Luis Alberto che scheggia la traversa. Ancora Lazio, una manciata di minuti più tardi, con Tata costretto al miracolo di nuovo su conclusione di Luis Alberto. La viola reagiste con una botta di Chiesa a posizione defilata, ma il parziale non cambia.
Da registrarsi i fischi della Fiesole per la società, mentre dalla Tribuna rispondono con fischi di rimando.