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Fiorentina-Monza 0-1, molto sottotono la viola. Inizia male il suo debutto stagionale in Coppa Italia

Brutto primo tempo della Fiorentina in Coppa Italia contro il Monza. La viola non crea molte occasioni da gol e prende un gol da Brighenti che è stato lasciato tutto solo libero di tirare in porta.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 19:15
Fiorentina-Monza 0-1, molto sottotono la viola. Inizia male il suo debutto stagionale in Coppa Italia -
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Brutto primo tempo della Fiorentina in Coppa Italia contro il Monza. La viola non crea molte occasioni da gol e prende un gol da Brighenti che è stato lasciato tutto solo libero di tirare in porta.

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