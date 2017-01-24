Corvino e Antognoni accanto alla viola: stasera al San Paolo, niente ADV

Pantaleo Corvino e Giancarlo Antognoni saranno presenti al San Paolo, questa sera, per la sfida di coppa Italia. Questo quanto filtra nelle ultime ore: l'intento è quello di far sentire la propria pre...

A cura di Redazione Labaroviola 24 gennaio 2017 15:52

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