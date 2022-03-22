Dal Brasile, la Fiorentina vuole Luan Vinicius, centrocampista classe 99 del San Paolo
Luan Vinicius da Silva Santos è un calciatore brasiliano, centrocampista del San Paolo, classe 1999, su di lui ci sarebbe la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
22 marzo 2022 22:24
Il Direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, starebbe sondando il profilo di un centrocampista brasiliano del San Paolo. Secondo il portale carioca, Tropa Tricolor, infatti, Luan Vinicius da Silva Santos, meglio conosciuto come Luan sembrerebbe essere un obiettivo della società viola, in vista della prossima stagione. Sul centrocampista classe ’99, però, ci sarebbe anche la concorrenza del Porto.
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