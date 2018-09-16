Vittimismo Napoli: "Cori dei fiorentini offensivi" ma per tutta la partita la curva napoletana...

Ecco quanto scrivono su Tuttonapoli.net, parole molto esagerate che sanno di vittimismo dalle parti campane. Questo perché durante la partita ci sono stati tanti cori contro la Fiorentina e contro Fir...

A cura di Flavio Ognissanti 16 settembre 2018 12:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com tifosi viola, Curva Fiesole

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