Vittimismo Napoli: "Cori dei fiorentini offensivi" ma per tutta la partita la curva napoletana...
Ecco quanto scrivono su Tuttonapoli.net, parole molto esagerate che sanno di vittimismo dalle parti campane. Questo perché durante la partita ci sono stati tanti cori contro la Fiorentina e contro Fir...
Ecco quanto scrivono su Tuttonapoli.net, parole molto esagerate che sanno di vittimismo dalle parti campane. Questo perché durante la partita ci sono stati tanti cori contro la Fiorentina e contro Firenze dalla curva napoletana. Cori che però fanno parte del normale scontro dialettico tra curve nel corso della partita. Da Firenze nessuno ha scritto o gridato alle punizioni. Senza creare scandali o falsi allarmismi.
Ma da qui a parlare di provvedimenti per punire i viola....
Ecco ciò che scrivono quest'oggi a Napoli:
"“Terroni quanto puzzate!” e “Napoli usa il sapone” I tifosi della Fiorentina, dopo aver mandato giù la sconfitta, chiudono nel peggiore dei modo la loro visita al San Paolo, cantando questi beceri cori dal settore ospiti. Ennesimo atto discriminatorio contro Napoli, staremo a vedere che tipo di provvedimenti prenderà il giudice sportivo."