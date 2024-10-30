Dal Brasile, Fiorentina interessata a Galoppo. Il centrocampista argentino è ai margini del San Paolo
Come riportato dal portale brasiliano RTI Esporte, la Fiorentina starebbe monitorando Giuliano Galoppo. Il centrocampista argentino classe 1999 è ormai ai margini del San Paolo e molti club si sono in...
Come riportato dal portale brasiliano RTI Esporte, la Fiorentina starebbe monitorando Giuliano Galoppo. Il centrocampista argentino classe 1999 è ormai ai margini del San Paolo e molti club si sono interessati alla sua situazione. Su tutti il Boca Juniors ed il River Plate vorrebbero riportarlo in patria ma in Europa la Fiorentina avrebbe già portato avanti i primi contatti con il club brasiliano.
DODO SARA' CHIAMATO TRA I PRE CONVOCATI DEL BRASILE
https://www.labaroviola.com/felicita-dodo-e-nei-pre-convocati-del-brasile-e-stato-gia-comunicato-alla-fiorentina-venerdi/274751/