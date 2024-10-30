Dal Brasile, Fiorentina interessata a Galoppo. Il centrocampista argentino è ai margini del San Paolo

Come riportato dal portale brasiliano RTI Esporte, la Fiorentina starebbe monitorando Giuliano Galoppo. Il centrocampista argentino classe 1999 è ormai ai margini del San Paolo e molti club si sono in...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2024 18:26

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