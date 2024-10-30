Felicità Dodò, è nei pre-convocati del Brasile. È stato già comunicato alla Fiorentina venerdì

Potrebbe essere arrivato il momento della convocazione di Dodò con il Brasile, il suo nome è nei pre-convocati

Una bella notizia arriva dal Brasile, il terzino destro della Fiorentina Dodò è nella lista dei pre-convocati della Nazionale Brasiliana per i prossimi impegni del mese di Novembre dove sono in programma le partite valevoli per la qualificazione ai prossimi mondiali. Si tratta di una grande gioia per il terzino classe 98 che ha sempre tra i propri desideri la convocazione in Nazionale. Nei prossimi giorni si saprà dunque se il suo nome verrà poi confermato tra i convocati oppure no ma intanto è tra i giocatori che potrebbero essere chiamati e la federazione brasiliana venerdi scorso ha inviato la lista ai club, tra cui la Fiorentina.

LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA DI GILARDINO ALLA VIGILIA DELLA SFIDA CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/gilardino-balotelli-non-sara-convocato-deve-essere-tutelato-e-non-e-pronto-la-fiorentina-ha-2-squadre/274747/