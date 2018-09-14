Mai cosi vuoto, domani il San Paolo di Napoli avrà solo 15 mila spettatori. Il motivo...

La prevendita per il match di domani con la Fiorentina è ai minimi storici: non si è ancora raggiunta quota 15mila. A riferirlo è l'edizione napoletana di Repubblica oggi in edicola. Il caro biglietti...

La prevendita per il match di domani con la Fiorentina è ai minimi storici: non si è ancora raggiunta quota 15mila. A riferirlo è l'edizione napoletana di Repubblica oggi in edicola. Il caro biglietti e i rapporti tesi tra parte della tifoseria e De Laurentiis hanno portato a numeri così bassi. Il risultato è che contro la Fiorentina c'è da attendersi un San Paolo semi-deserto. Un peccato per gli azzurri, chiamati a riscattare la brutta prova contro la Sampdoria senza il solito sostegno del pubblico amico. Secondo i calcoli del Mattino non saranno più di 20mila i tifosi sugli spalti.

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