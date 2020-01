Ecco i voti dei principali quotidiani per la prestazione di Castrovilli ieri al San Paolo. Raffica di 7,5

Corriere fiorentino: 7,5 Castrovilli Danzante Quasi fosse in sala da ballo sul finire del primo tempo: il suo numero sul filo della linea laterale è di alta scuola calcistica, poi replicherà sul finale di gara. Partecipa da protagonista alla grande azione che porta la Fiorentina in vantaggio e sale in cattedra nella ripresa, confezionando anche un assist magico per Chiesa.

Corriere dello Sport: 7.5, Un’altra partita che segna la carriera di un grande giocatore. Come mercoledì con l’Atalanta, anche al San Paolo è padrone della scena perché è sempre presente in ogni momento della gara. Difende, costruisce, entra da protagonista nell’azione del primo gol. Se continua così è impossibile che non vada all’Europeo.

Gazzetta: 7,5 Con un cambio gioco spacca la sfida, manda Chiesa in porta due volte e non sbaglia nulla. Ottime notizie per Mancini.

Tuttosport: 7, Canta la palla che dà il via all’azione dello 0-1. Illumina il San Paolo