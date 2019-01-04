L'esperto di mercato brasiliano: "Perri in Brasile è un top, forse il migliore. Ecco quanto costerà ai viola..

L'esperto di mercato brasiliano, Andersinho Marques, ha commentato all'emittente Lady Radio, così le voci sul portiere Lucas Perri: "Perri è uno dei maggiori talenti in Brasile, forse il migliore. Tut...

L'esperto di mercato brasiliano, Andersinho Marques, ha commentato all'emittente Lady Radio, così le voci sul portiere Lucas Perri: "Perri è uno dei maggiori talenti in Brasile, forse il migliore. Tutti lo dipingono come il nuovo Allison, ha passaporto comunitario anche se non ha giocato in Prima Squadra perché ha due portieri forti davanti a sé e è ancora giovane. Parte oggi con il Sao Paulo per gli Stati Uniti per un torneo pre stagionale. La trattativa con la Fiorentina è molto avanti, se lo prendi per quattro mesi, lui si ambienta, poi l’anno prossimo farebbe il titolare perché ha grandi mezzi. Sarebbe un prestito con diritto di riscatto. Il San Paolo chiede 10 milioni ma si sta cercando di abbassare a 5, credo sia il prezzo giusto tra l’altro lo stesso di Allison quando lo prese la Roma. Il San Paolo gli ha promesso che, in caso di partenza per gli Stati Uniti, le pretese si sarebbero abbassate. A 10 milioni fa bene la Fiorentina a dire di no, ma credo si abbasserà tutto a 5. Gerson ha fatto una buona prima parte di stagione, ma non ottimale. Se avesse un pochino in più di voglia potrebbe essere forte. Dovrebbe segnare di più. Se marca di più potrebbe diventare un top player. Questa per lui è l’ultima opportunità per farsi vedere, anche perché Pioli gli sta dando tanta fiducia. Se fa bene a Firenze potrebbe tornare a Roma. In Brasile tutti lo vogliono, a partire dal Flamengo. Monchi ha detto di no al prestito, il prezzo del cartellino e alto e anche l’ingaggio. Manca la scintilla, è forte e mi piace tanto".

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