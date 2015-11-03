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Notizie Alisson Fiorentina

Sorrentino: "Alla Juventus ci vuole uno come Alisson, De Gea non sarebbe il profilo ideale"

29 aprile 2026 14:07

L'esperto di mercato brasiliano: "Perri in Brasile è un top, forse il migliore. Ecco quanto costerà ai viola..

04 gennaio 2019 20:35

Pallotta confessa: "Nainggolan andrà all'Inter, Alisson giocherà nel Real Madrid"

14 giugno 2018 15:19

Casa Mercato Viola, ag. Pjaca smentita di rito. Viola chiudi presto per Meret, potrebbe inserirsi una big

08 giugno 2018 23:40

In Italia hanno esordito i guanti speciali che firmano la rivoluzione. Saranno in commercio da giugno

30 dicembre 2017 10:37

La Fiorentina puo risolvere un problema alla Roma

29 maggio 2016 10:49

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Sett. 24 Sett. 23
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