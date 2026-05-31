Tuttosport sicuro: "Comolli vuole incontrare De Gea per portarlo alla Juventus, difficile Alisson"
Il portiere spagnolo viola piace molto ai bianconeri per il post Di Gregorio
La rivoluzione in vista in casa Liverpool rischia di innescare un vero e proprio valzer dei portieri con forti ripercussioni in Serie A. Con l'addio di Slot e il possibile arrivo di Iraola in panchina, i contestuali mutamenti societari tra i Reds potrebbero clamorosamente riaprire la cessione di Alisson, profilo che era stato tolto dal mercato solo pochi giorni fa e su cui resta vigile la Juventus, comunque mossa a sondare le prime alternative. Questo intreccio internazionale tocca da vicino anche la Fiorentina: secondo Tuttosport, nei prossimi giorni è previsto un incontro con il dirigente Comolli per ridiscutere il futuro di David de Gea, di cui i viola vorrebbero privarsi per alleggerire il monte ingaggi e ringiovanire la rosa a fronte di una richiesta accessibile tra i 5 e i 10 milioni di euro. Più onerosa, intorno ai 15 milioni, si presenta invece la pista per Alexander Nübel, reduce dall'ottima annata allo Stoccarda ma di rientro al Bayern Monaco, club pronto a cederlo nuovamente in estate.