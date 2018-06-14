Pallotta confessa: "Nainggolan andrà all'Inter, Alisson giocherà nel Real Madrid"
James Pallotta parla da Napoli, dove il presidente della Roma s'è recato per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il numero uno del club giallorosso, attraverso il microfono del portale Areanapoli.i...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 15:19
James Pallotta parla da Napoli, dove il presidente della Roma s'è recato per trascorrere qualche giorno di vacanza. Il numero uno del club giallorosso, attraverso il microfono del portale Areanapoli.it, ha brevemente parlato di mercato: “Alisson o Nainggolan al Napoli? No, De Laurentiis non vuole spendere tutti questi soldi. Alisson costa tanto, servono 78 milioni, è vicino al Real Madrid mentre Nainggolan andrà all'Inter”, le parole di Pallotta.
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