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Notizie Pallotta Fiorentina

Roma, accusa di "effetti distorsivi sui bilanci" con plusvalenze fittizie per un totale di 96,6 milioni di euro

02 giugno 2024 16:44

Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell'armadio..ma il campionato è falsato per un recupero

07 maggio 2024 22:16

Pallotta provoca a Commisso: "Dai Rocco non sarai ancora turbato perchè non ti ho mai voluto alla Roma"

07 agosto 2020 23:46

Ufficiale, la Roma passa a Friedkin, Pallotta ha firmato questa notte l'addio al club giallorosso

06 agosto 2020 10:26

Ribaltone a Roma, Petrachi allontanato. La Fiorentina adesso tornerà in gioco? Le ultime

18 giugno 2020 18:22

Il Coronavirus blocca la vendita della Roma a Friedkin: "Si stanno perdendo troppi soldi"

10 marzo 2020 16:36

Della Valle Vs Pallotta, critiche dai tifosi e lo stesso sogno nel cassetto, lo stadio nuovo

03 novembre 2018 12:19

Caos Roma, Pallotta è furioso. Adesso il tecnico di Francesco è a rischio

21 ottobre 2018 14:57

Pallotta smentisce le cessioni di Nainggolan ed Alisson: "Stavo solo scherzando con dei ragazzi"

14 giugno 2018 17:23

Pallotta confessa: "Nainggolan andrà all'Inter, Alisson giocherà nel Real Madrid"

14 giugno 2018 15:19

Pallotta attacca i giornalisti di Roma: "Se mi dimostrano ciò che hanno scritto pago cena e gli dò 50 mila dollari"

14 settembre 2017 15:09

Fassone risponde a Pallotta: "Mai vista una cosa del genere. Facciamo il confronto dei bilanci?

28 luglio 2017 19:41

Pallotta bis: "Milan, mi scuso se ho avuto informazioni imprecise. Voglio il meglio per la Serie A"

28 luglio 2017 19:18

Pallotta contro il Milan: "Non hanno un soldo e spendono milioni, quello che fanno non ha senso. Un giorno.."

28 luglio 2017 11:01

Totti difende la Blasi: "Ha parlato così perché mi ama. Con Pallotta e Spalletti rapporto perfetto"

27 settembre 2016 01:33

A Roma come a Firenze, senza nuovo stadio Pallotta lascia la Roma

25 settembre 2016 00:11

Pallotta ancora sbotta: "La Fiorentina ha rubato la partita. Fuorigioco ridicolo e rigore scandaloso"

20 settembre 2016 13:31

Totti vuol rimanere ma chiede tre milioni, Pallotta uno. Adesso...

03 maggio 2016 16:30

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