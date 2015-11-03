Notizie Pallotta Fiorentina

Roma, accusa di "effetti distorsivi sui bilanci" con plusvalenze fittizie per un totale di 96,6 milioni di euro
02 giugno 2024 16:44
Roma: bilancio rosso sangue, 12 scheletri nell'armadio..ma il campionato è falsato per un recupero
07 maggio 2024 22:16
Pallotta provoca a Commisso: "Dai Rocco non sarai ancora turbato perchè non ti ho mai voluto alla Roma"
07 agosto 2020 23:46
Ufficiale, la Roma passa a Friedkin, Pallotta ha firmato questa notte l'addio al club giallorosso
06 agosto 2020 10:26
Ribaltone a Roma, Petrachi allontanato. La Fiorentina adesso tornerà in gioco? Le ultime
18 giugno 2020 18:22
Il Coronavirus blocca la vendita della Roma a Friedkin: "Si stanno perdendo troppi soldi"
10 marzo 2020 16:36
Della Valle Vs Pallotta, critiche dai tifosi e lo stesso sogno nel cassetto, lo stadio nuovo
03 novembre 2018 12:19
Caos Roma, Pallotta è furioso. Adesso il tecnico di Francesco è a rischio
21 ottobre 2018 14:57
Pallotta smentisce le cessioni di Nainggolan ed Alisson: "Stavo solo scherzando con dei ragazzi"
14 giugno 2018 17:23
Pallotta confessa: "Nainggolan andrà all'Inter, Alisson giocherà nel Real Madrid"
14 giugno 2018 15:19
Pallotta attacca i giornalisti di Roma: "Se mi dimostrano ciò che hanno scritto pago cena e gli dò 50 mila dollari"
14 settembre 2017 15:09
Fassone risponde a Pallotta: "Mai vista una cosa del genere. Facciamo il confronto dei bilanci?
28 luglio 2017 19:41
Pallotta bis: "Milan, mi scuso se ho avuto informazioni imprecise. Voglio il meglio per la Serie A"
28 luglio 2017 19:18
Pallotta contro il Milan: "Non hanno un soldo e spendono milioni, quello che fanno non ha senso. Un giorno.."
28 luglio 2017 11:01
Totti difende la Blasi: "Ha parlato così perché mi ama. Con Pallotta e Spalletti rapporto perfetto"
27 settembre 2016 01:33
A Roma come a Firenze, senza nuovo stadio Pallotta lascia la Roma
25 settembre 2016 00:11
Pallotta ancora sbotta: "La Fiorentina ha rubato la partita. Fuorigioco ridicolo e rigore scandaloso"
20 settembre 2016 13:31
Totti vuol rimanere ma chiede tre milioni, Pallotta uno. Adesso...
03 maggio 2016 16:30
Archivio