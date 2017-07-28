Labaro Viola

Pallotta bis: "Milan, mi scuso se ho avuto informazioni imprecise. Voglio il meglio per la Serie A"

"Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise". James Pallotta chiude via Ansa la polemica divampata con il Milan. "Tengo molto - afferma - al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici. A questo prop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 19:18
Pallotta bis: "Milan, mi scuso se ho avuto informazioni imprecise. Voglio il meglio per la Serie A" -
News
Roma
Milan
Pallotta
Condividi

"Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise". James Pallotta chiude via Ansa la polemica divampata con il Milan. "Tengo molto - afferma - al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici. A questo proposito, mi aspetto che tutti i club diano il proprio contributo verso un campionato più forte e sostenibile,come stiamo facendo noi della Roma.Auguro al Milan e ai suoi nuovi proprietari le migliori fortune e attendo con piacere che la sua dirigenza e la nuova proprietà collaborino al nostro fianco in maniera incisiva per lo sviluppo della A".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok