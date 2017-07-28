Pallotta bis: "Milan, mi scuso se ho avuto informazioni imprecise. Voglio il meglio per la Serie A"
"Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise". James Pallotta chiude via Ansa la polemica divampata con il Milan. "Tengo molto - afferma - al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici. A questo prop...
"Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise". James Pallotta chiude via Ansa la polemica divampata con il Milan. "Tengo molto - afferma - al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici. A questo proposito, mi aspetto che tutti i club diano il proprio contributo verso un campionato più forte e sostenibile,come stiamo facendo noi della Roma.Auguro al Milan e ai suoi nuovi proprietari le migliori fortune e attendo con piacere che la sua dirigenza e la nuova proprietà collaborino al nostro fianco in maniera incisiva per lo sviluppo della A".