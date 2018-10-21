Caos Roma, Pallotta è furioso. Adesso il tecnico di Francesco è a rischio

Dopo la sconfitta contro la Spal adesso la Roma che deve assolutamente reagire. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Pallotta da Boston lo raccontano furioso ed indispettito da questo ennesi...

Dopo la sconfitta contro la Spal adesso la Roma che deve assolutamente reagire. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, Pallotta da Boston lo raccontano furioso ed indispettito da questo ennesimo passo falso. Il presidente ha avuto una lunga telefonata con Franco Baldini, che continua a restare il suo consulente personale. E a Baldini avrebbe anche illustrato l’ipotesi di un intervento diretto a Trigoria, ma l’ex d.g. glielo ha sconsigliato, vista la serie di partite ravvicinate. Di certo, questo è un passaggio chiave per le sorti giallorosse. Tanto che non è detto che la Roma non vada in ritiro da oggi.