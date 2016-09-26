Totti difende la Blasi: "Ha parlato così perché mi ama. Con Pallotta e Spalletti rapporto perfetto"

Dopo le parole della moglie di Totti contro Spalletti parla il capitano giallorosso

"Le parole di Ilary mi fanno capire ancor di più come una donna che ti ama assorba le difficoltà del proprio marito e le interiorizzi": comincia così il comunicato postato da Francesco Totti sul suo neonato profilo Twitter (aperto oggi). Un comunicato necessario, dopo il polverone scaturito dall'intervista della moglie del capitano giallorosso alla Gazzetta dello Sport.

"SINTONIA TOTALE". Questo il leitmotiv nelle parole di Totti. Argomento, ovviamente, il rapporto con Spalletti e Pallotta: "Ci tengo a sottolineare che con il presidente e il tecnico ci sia sintonia totale: ho grande stima dell'allenatore e un rapporto schietto e leale con il presidente. Siamo tutti allineati verso lo stesso obiettivo, il bene della Roma".

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