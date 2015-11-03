Notizie Totti Fiorentina

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"
15 aprile 2026 14:35
Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"
17 ottobre 2025 14:09
Altri guai per Totti: indagato per evasione fiscale dopo che non ha dichiarato dei compensi pubblicitari
29 novembre 2024 11:58
Totti: "Non scherzo voglio tornare a giocare, ci sono una o due squadre ma vediamo cosa dice il fisico"
27 ottobre 2024 12:19
Totti sul ritorno in campo: "Dipende dallo sponsor, certo che scherzo ma alla fine la pazzia potrei farla"
23 ottobre 2024 12:48
Clamoroso Totti: "Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A per giocare, in due mesi sarei pronto"
21 ottobre 2024 12:49
Totti ha rimpianti: "Bove poteva fare bene alla Roma, spero che possa tornare. Dispiace della cessione"
09 ottobre 2024 14:12
Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"
14 settembre 2024 07:50
Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"
03 giugno 2024 16:56
Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"
11 maggio 2024 22:58
Corona inguaia Totti: "Mandava soldi ad un amico che scommettava. Fagioli indebitato di milioni"
18 ottobre 2023 00:07
Riganò: "Faccio il muratore, ho bisogno di guadagnare. Allenare? se non hai sponsor non ti chiamano"
25 luglio 2023 13:11
Totti tifa viola: "Inter favorita ma spero possa vincere la Fiorentina, loro vinceranno la Champions.."
24 maggio 2023 09:42
Francesco Totti sulla finale di Coppa Italia: "Sarà una bellissima partita, non è semplice dire chi vincerà".
23 maggio 2023 15:41
Totti tifa Fiorentina: "Speriamo bene per giovedì, sarebbe un bel messaggio per il calcio italiano"
16 maggio 2023 21:38
Borja Valero rivela: "Chiedevo sempre la maglia a Totti pensando fosse l'ultimo anno, ne ho almeno 7"
28 marzo 2023 16:23
Batistuta carica l'ambiente in vista del big match: "Siete pronti?"
15 gennaio 2023 18:32
Totti piange: "Quello che abbiamo visto ieri è l'ennesimo episodio arbitrale a sfavore della Roma"
10 maggio 2022 13:34
Cerci dopo la Fiorentina e il fallimento Arezzo adesso gioca a calcio a 8 nella squadra di Totti
07 dicembre 2021 15:57
Il retroscena di Totti: "Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina"
07 dicembre 2021 13:16
Primavera, tre calciatori si legano alla scuderia di Totti. Nella lista anche il neo acquisto Kayode
04 agosto 2021 22:03
Amaral rivela: "Totti mi chiamava negro e mi diceva che mangiavo la mer... nella favelas"
15 dicembre 2020 23:25
Totti: "De Rossi alla Fiorentina idea giusta, è carico, lo sento spesso"
01 settembre 2020 13:27
Di Campli contro Totti: "Non può chiamare Insigne e Tonali, cosi bara"
25 luglio 2020 17:52
Camorani ricorda Firenze: "Alla Fiorentina ho raggiunto una grande promozione in A. Oggi potrei.."
11 maggio 2020 13:06
Aquilani: "A Firenze abbiamo grandi ambizioni. Amo Roma, ma qua sono stimatissimo.."
30 marzo 2020 16:36
Chiesa nella scuderia di Totti? L'ex bandiera giallorossa tenta il colpaccio con il talento viola
08 gennaio 2020 17:57
Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli
19 settembre 2019 13:44
Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."
19 giugno 2019 15:19
Il Corriere dello Sport smentisce Sky Sport, nessuna offerta della Fiorentina per Totti. La verità...
19 giugno 2019 13:28
Totti dirigente della Fiorentina? No, è indeciso tra l'incarico in Federazione e il testimonial della Fifa
18 giugno 2019 18:50
Sky Sport, la Fiorentina ha offerto un ruolo da dirigente a Francesco Totti, i dettagli
18 giugno 2019 01:11
Montella: "Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sei e resterai per sempre, VIII Re di Roma"
17 giugno 2019 20:51
Totti dirigente alla Fiorentina? Lui: "Ho ricevuto diverse offerte dall'Italia, le valuterò"
17 giugno 2019 17:09
Totti, secondo i bookmakers potrebbe diventare un nuovo dirigente della Fiorentina
16 giugno 2019 15:16
De Rossi, i senatori e la congiura contro Totti, lo volevano fuori da Trigoria. E DDR minacciò la società...
30 maggio 2019 12:59
Guagni: "Mercoledì vogliamo il pass per la finale di coppa Italia. Poi testa allo scudetto.."
15 aprile 2019 23:39
(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev
16 dicembre 2018 22:09
Furia Roma, Totti: "Una vergogna il rigore non dato, al Var hanno visto un'altra partita"
02 dicembre 2018 23:06
Totti racconta Roma-Fiorentina di Batistuta: "Piangeva, in quella settimana non si preoccupò..."
19 novembre 2018 18:14
Venditti: "Antognoni ha unito tutti i fiorentini, cosa che a Totti non è riuscito coi romani. Domani vinciamo noi.."
02 novembre 2018 18:12
Totti: "In allenamento Cassano prendeva pesantemente in giro Batistuta, non aveva paura che..."
26 ottobre 2018 14:52
Totti, Spalletti e il retroscena della rissa nello spogliatoio: "Ci separarono in quattro..."
27 settembre 2018 14:45
Gaffe Totti, nel suo libro parla male di Baldini, che adesso vuole dimettersi
27 settembre 2018 11:21
Totti su twitter: "Scioccato ed incredulo per questa tragedia #astori."
04 marzo 2018 15:43
De Rossi: "Spalletti qualche casino a Roma lo ha fatto. C'era un clima particolare con Totti e lo spogliatoio..."
04 dicembre 2017 15:08
Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..."
30 novembre 2017 17:01
Mutu elogia Totti: "Mi chiamò per dire che avrebbe rinunciato ad un milione di euro per farmi accettare la Roma. Ma Prandelli..."
28 maggio 2017 12:29
Monchi: "La carriera di Totti finisce qui. Sono arrivato per Spalletti, ora lo devo convincere"
03 maggio 2017 22:54
Flachi: "Avrei voluto fare a Firenze quello che Totti ha fatto a Roma. E con Batistuta..."
07 aprile 2017 13:26
Ancora Batistuta: "Non mi paragonate ad Higuain. Aspettate a giudicare la Fiorentina di oggi. Totti.."
30 settembre 2016 16:00
Totti difende la Blasi: "Ha parlato così perché mi ama. Con Pallotta e Spalletti rapporto perfetto"
27 settembre 2016 01:33
Ilary Blasi manda nel caos la Roma: "Spalletti uomo piccolo nei confronti di Totti. Pallotta..."
26 settembre 2016 18:15
Totti vuol rimanere ma chiede tre milioni, Pallotta uno. Adesso...
03 maggio 2016 16:30
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