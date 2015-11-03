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Notizie Totti Fiorentina

Sentite Cassano: "Se avessi raggiunto il mio prime, sarei stato molto più forte di Totti, Baggio e Del Piero"

15 aprile 2026 14:35

Totti: "Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma"

17 ottobre 2025 14:09

Altri guai per Totti: indagato per evasione fiscale dopo che non ha dichiarato dei compensi pubblicitari

29 novembre 2024 11:58

Totti: "Non scherzo voglio tornare a giocare, ci sono una o due squadre ma vediamo cosa dice il fisico"

27 ottobre 2024 12:19

Totti sul ritorno in campo: "Dipende dallo sponsor, certo che scherzo ma alla fine la pazzia potrei farla"

23 ottobre 2024 12:48

Clamoroso Totti: "Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A per giocare, in due mesi sarei pronto"

21 ottobre 2024 12:49

Totti ha rimpianti: "Bove poteva fare bene alla Roma, spero che possa tornare. Dispiace della cessione"

09 ottobre 2024 14:12

Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"

14 settembre 2024 07:50

Antognoni e Baggio a Coverciano con gli altri numeri 10, Spalletti: "Importante averli qui, alza le nostre ambizioni"

03 giugno 2024 16:56

Spalletti: "Via da Napoli? Voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico niente"

11 maggio 2024 22:58

Corona inguaia Totti: "Mandava soldi ad un amico che scommettava. Fagioli indebitato di milioni"

18 ottobre 2023 00:07

Riganò: "Faccio il muratore, ho bisogno di guadagnare. Allenare? se non hai sponsor non ti chiamano"

25 luglio 2023 13:11

Totti tifa viola: "Inter favorita ma spero possa vincere la Fiorentina, loro vinceranno la Champions.."

24 maggio 2023 09:42

Francesco Totti sulla finale di Coppa Italia: "Sarà una bellissima partita, non è semplice dire chi vincerà".

23 maggio 2023 15:41

Totti tifa Fiorentina: "Speriamo bene per giovedì, sarebbe un bel messaggio per il calcio italiano"

16 maggio 2023 21:38

Borja Valero rivela: "Chiedevo sempre la maglia a Totti pensando fosse l'ultimo anno, ne ho almeno 7"

28 marzo 2023 16:23

Batistuta carica l'ambiente in vista del big match: "Siete pronti?"

15 gennaio 2023 18:32

Totti piange: "Quello che abbiamo visto ieri è l'ennesimo episodio arbitrale a sfavore della Roma"

10 maggio 2022 13:34

Cerci dopo la Fiorentina e il fallimento Arezzo adesso gioca a calcio a 8 nella squadra di Totti

07 dicembre 2021 15:57

Il retroscena di Totti: "Avevo rinunciato ad 1 milione di euro per prendere Mutu dalla Fiorentina"

07 dicembre 2021 13:16

Primavera, tre calciatori si legano alla scuderia di Totti. Nella lista anche il neo acquisto Kayode

04 agosto 2021 22:03

Amaral rivela: "Totti mi chiamava negro e mi diceva che mangiavo la mer... nella favelas"

15 dicembre 2020 23:25

Totti: "De Rossi alla Fiorentina idea giusta, è carico, lo sento spesso"

01 settembre 2020 13:27

Di Campli contro Totti: "Non può chiamare Insigne e Tonali, cosi bara"

25 luglio 2020 17:52

Camorani ricorda Firenze: "Alla Fiorentina ho raggiunto una grande promozione in A. Oggi potrei.."

11 maggio 2020 13:06

Aquilani: "A Firenze abbiamo grandi ambizioni. Amo Roma, ma qua sono stimatissimo.."

30 marzo 2020 16:36

Chiesa nella scuderia di Totti? L'ex bandiera giallorossa tenta il colpaccio con il talento viola

08 gennaio 2020 17:57

Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli

19 settembre 2019 13:44

Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."

19 giugno 2019 15:19

Il Corriere dello Sport smentisce Sky Sport, nessuna offerta della Fiorentina per Totti. La verità...

19 giugno 2019 13:28

Totti dirigente della Fiorentina? No, è indeciso tra l'incarico in Federazione e il testimonial della Fifa

18 giugno 2019 18:50

Sky Sport, la Fiorentina ha offerto un ruolo da dirigente a Francesco Totti, i dettagli

18 giugno 2019 01:11

Montella: "Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sei e resterai per sempre, VIII Re di Roma"

17 giugno 2019 20:51

Totti dirigente alla Fiorentina? Lui: "Ho ricevuto diverse offerte dall'Italia, le valuterò"

17 giugno 2019 17:09

Totti, secondo i bookmakers potrebbe diventare un nuovo dirigente della Fiorentina

16 giugno 2019 15:16

De Rossi, i senatori e la congiura contro Totti, lo volevano fuori da Trigoria. E DDR minacciò la società...

30 maggio 2019 12:59

Guagni: "Mercoledì vogliamo il pass per la finale di coppa Italia. Poi testa allo scudetto.."

15 aprile 2019 23:39

(VIDEO), stasera Monchi e Totti si lamenteranno del VAR? Nel finale dubbio contatto su Pandev

16 dicembre 2018 22:09

Furia Roma, Totti: "Una vergogna il rigore non dato, al Var hanno visto un'altra partita"

02 dicembre 2018 23:06

Totti racconta Roma-Fiorentina di Batistuta: "Piangeva, in quella settimana non si preoccupò..."

19 novembre 2018 18:14

Venditti: "Antognoni ha unito tutti i fiorentini, cosa che a Totti non è riuscito coi romani. Domani vinciamo noi.."

02 novembre 2018 18:12

Totti: "In allenamento Cassano prendeva pesantemente in giro Batistuta, non aveva paura che..."

26 ottobre 2018 14:52

Totti, Spalletti e il retroscena della rissa nello spogliatoio: "Ci separarono in quattro..."

27 settembre 2018 14:45

Gaffe Totti, nel suo libro parla male di Baldini, che adesso vuole dimettersi

27 settembre 2018 11:21

Totti su twitter: "Scioccato ed incredulo per questa tragedia #astori."

04 marzo 2018 15:43

De Rossi: "Spalletti qualche casino a Roma lo ha fatto. C'era un clima particolare con Totti e lo spogliatoio..."

04 dicembre 2017 15:08

Totti: "Nazionale? Voglio Tommasi in Figc e Montella allenatore. Rifaccio la Roma dello scudetto perché..."

30 novembre 2017 17:01

Mutu elogia Totti: "Mi chiamò per dire che avrebbe rinunciato ad un milione di euro per farmi accettare la Roma. Ma Prandelli..."

28 maggio 2017 12:29

Monchi: "La carriera di Totti finisce qui. Sono arrivato per Spalletti, ora lo devo convincere"

03 maggio 2017 22:54

Flachi: "Avrei voluto fare a Firenze quello che Totti ha fatto a Roma. E con Batistuta..."

07 aprile 2017 13:26

Ancora Batistuta: "Non mi paragonate ad Higuain. Aspettate a giudicare la Fiorentina di oggi. Totti.."

30 settembre 2016 16:00

Totti difende la Blasi: "Ha parlato così perché mi ama. Con Pallotta e Spalletti rapporto perfetto"

27 settembre 2016 01:33

Ilary Blasi manda nel caos la Roma: "Spalletti uomo piccolo nei confronti di Totti. Pallotta..."

26 settembre 2016 18:15

Totti vuol rimanere ma chiede tre milioni, Pallotta uno. Adesso...

03 maggio 2016 16:30

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