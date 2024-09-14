Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"

L'ex capitano viola in un calcio dove le bandiere vengono messe da parte ritorna con amarezza sull'epilogo della sua storia alla Fiorentina

L'ex capitano della Fiorentina Angelo Di Livio, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TVPlay, toccando vari argomenti tra i quali alcuni legati alla Fiorentina:

“Questa nuova generazione di dirigenti ha paura di figure forti che possono essere ingombranti. E’ chiaro che devi essere preparato. Devi aver studiato. Devi fare corsi importanti per essere all’altezza della situazione. Ma giocatori come Del Piero e Totti possono essere valori aggiunti, soprattutto per uno spogliatoio.

Le bandiere vanno portate dentro. Io ho seguito per anni la storia di Antognoni alla Fiorentina. Totti e Del Piero per me devono stare vicino alla Prima squadra, devono stare in campo. Il loro ruolo potrebbe essere questo, parlare sempre dei giocatori, essere responsabili della prima squadra”.

“A Firenze ho vissuto una situazione simile se vogliamo. Dopo aver disputato il Mondiale mi sono ritrovato nei campi di C2 con la promessa che sarei diventato dirigente dopo aver smesso di giocare. Quella società mi ha umiliato, non mi rispondeva al telefono. Dopo una settimana smisi di chiamare, ero stanco"

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