Notizie Di Livio Fiorentina

Di Livio scherza: ”Il gol di Mihatovic in finale di Champions? Alla Fiorentina mi sono spesso vendicato”
08 maggio 2026 10:40
Di Livio duro: “La Fiorentina non può prendere quel goal da Maripan negli ultimi minuti di partita”
10 febbraio 2026 12:12
Di Livio sicuro: "La Fiorentina si salverà. Costruita male a centrocampo, ma non è così debole"
14 dicembre 2025 09:40
Di Livio: "Serve una scossa, giusto cambiare. Il fallimento? A ripensarci ho ancora i brividi, eravamo appesi ad un filo"
04 novembre 2025 09:45
Anche Di Livio scuote Fagioli: "Deve ispirarsi a Modric". Ma se non gioca come può crescere?
01 ottobre 2025 23:33
Di Livio: "Una vittoria domenica può già cambiare tutto. Convinto che il problema è nella testa dei giocatori"
24 settembre 2025 09:00
Di Livio: "La Fiorentina ha preso uno dei migliori attaccanti in Europa come Dzeko, mi piace la rosa"
11 settembre 2025 12:56
Di Livio consiglia Kean: "Deve restare alla Fiorentina un altro anno o due per finire il suo percorso"
03 luglio 2025 16:29
Di Livio: "Pioli è un grande professionista, Firenze merita di sognare. Kean sia grato alla Fiorentina"
10 giugno 2025 12:42
Di Livio: "Soldatino? Battezzato per sempre da Baggio. Firenze città speciale, è nato un legame fortissimo"
25 marzo 2025 09:37
Di Livio: "Se il goal di Bressan l'avesse fatto un altro calciatore ci sarebbero stati titoloni ovunque"
30 novembre 2024 12:40
Di Livio: "Dopo la vittoria contro l'Arsenal a Wembley trovai Trapattoni a piangere di gioia in bagno"
30 novembre 2024 12:21
Di Livio distrugge Dybala: "È un malato immaginario, mai visto uno cosi. Il suo ciclo alla Roma è finito"
22 novembre 2024 20:08
Di Livio: "Kean? Sta migliorando sottoporta. Ora tutto sta funzionando alla perfezione"
29 ottobre 2024 09:05
Di Livio: "Ringrazio il popolo viola per i messaggi di affetto. Non dimentico quanto fatto a Firenze"
20 settembre 2024 17:04
Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"
14 settembre 2024 07:50
Di Livio: "Le punte non segnano perché non hanno mai un pallone in verticale"
17 aprile 2024 21:41
Sentite Di Livio: "Mi piacerebbe Juric alla Fiorentina perchè ora manca di carattere e veleno"
05 aprile 2024 18:18
Di Livio: "Mi piace tantissimo Sottil, ha qualità e dribbling. Castrovilli può fare la differenza"
05 marzo 2024 14:53
Di Livio: "Italiano? Le finali non si giocano, si vincono. Deve migliorare nella lettura"
15 novembre 2023 17:05
Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"
15 ottobre 2023 18:21
Di Livio: "Coppa Italia deve far capire alla Fiorentina che le finali non si giocano ma si vincono"
07 giugno 2023 19:11
Di Livio confida in Biraghi: "Vorrei un suo gol stasera, spero sia lui a regalare la Coppa Italia alla Fiorentina"
24 maggio 2023 13:20
Quagliarella imita Di Livio e il suo amore per la Fiorentina? Ipotesi Samp anche dopo il fallimento
10 maggio 2023 00:01
Di Livio non ha dubbi: "La Fiorentina deve tenersi stretto Italiano, migliora i giocatori che allena"
18 aprile 2023 18:32
Di Livio: “Biraghi deve capire che le critiche fanno parte del calcio. Spetta a lui far cambiare idea”
30 marzo 2023 10:23
Di Livio: "Biraghi alterna buone prestazioni a partite giocate male. Ma ci mette sempre la faccia"
10 marzo 2023 15:50
Di Livio non ha dubbi: "Fiorentina in difficoltà, è la delusione del campionato. Vlahovic? Manca"
10 febbraio 2023 17:59
Di Livio: "Gattuso alla Fiorentina come Mourinho alla Roma. Darei la fascia a Castrovilli"
02 giugno 2021 13:21
Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina"
14 maggio 2021 22:50
Di Livio: "Futuro Fiorentina? Punterei su Castrovilli. Gattuso farebbe benissimo a Firenze"
22 aprile 2021 09:36
Di Livio: "Vlahovic? Per me resta un anno, poi va via come Chiesa. Sarri o Spalletti per un nuovo ciclo"
22 marzo 2021 12:33
Di Livio: "Pezzella non dà più sicurezza. Stravedo per Castrovilli, mi piacerebbe vederlo più responsabile."
17 febbraio 2021 20:32
Di Livio: "Da Commisso belle parole ma la Fiorentina lotta per la salvezza. Giusto vendere Chiesa"
04 gennaio 2021 19:35
Di Livio: "La Juventus non ha mai saputo gestire la partita, il merito è stato della Fiorentina"
26 dicembre 2020 20:45
Di Livio: "Mi piange il cuore. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico"
13 dicembre 2020 22:29
Di Livio: "Chiesa? Era destino. La Juve prende sempre i giovani più bravi"
13 novembre 2020 14:54
Di Livio: "Caro Beppe, questa è una squadra da 4-3-3. Altro che 3-5-2. Commisso? Il mercato non è stato fatto bene"
28 ottobre 2020 14:56
Di Livio: "Chiesa è il giovane italiano più forte. Iachini? Mi rivedo in lui, va riconfermato"
24 aprile 2020 11:47
Iuliano su Di Livio: "Era l'emblema della juventinità, poi scelse la Fiorentina. I tifosi non gliela perdonano.."
11 aprile 2020 18:34
Di Livio: "Chiesa, Lirola e Castrovilli sono giocatori importanti. Amrabat sarà un top player"
02 aprile 2020 19:30
Di Livio: "Il campionato va annullato, solo così si salva il calcio. Lotito non lo capisco..."
26 marzo 2020 13:14
Di Livio sicuro: "Stasera dipende tutto dalla Roma. Viola ancora in crisi. A Firenze.."
20 dicembre 2019 13:12
Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa"
11 ottobre 2019 14:52
Di Livio: "Firenze ha bisogno di fatti. Ribery può essere il CR7 della viola. Vero colpo? Tenere Chiesa"
13 settembre 2019 12:46
Di Livio: "Ribery deve essere titolare contro la Juve. Chiesa? Segua i consigli di suo babbo"
11 settembre 2019 14:26
Di Livio: "A Firenze fui accolto come un "gobbo di m..", poi cambiarono idea. A mio figlio racconto.."
16 aprile 2019 19:17
Angelo Di Livio sarà il nuovo allenatore della Nazionale delle Poste Italiane
28 marzo 2019 16:55
Di Livio bacchetta Antognoni: "L'Europa un regalo per Firenze? No, è il traguardo che merita la piazza"
21 aprile 2018 19:16
Di Livio: "Quanto mi manca il Franchi! Assente alla festa dei 90 anni? Colpa della società..."
08 febbraio 2018 09:51
Di Livio: "Fiorentina-Juventus sarà una grande partita, decisivo il fattore ambientale"
06 febbraio 2018 23:19
Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...
17 luglio 2017 21:30
Di Livio jr sospeso per cannabis: positivo dopo Vicenza-Ternana
24 maggio 2017 20:20
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