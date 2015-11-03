Labaro Viola

Notizie Di Livio Fiorentina

Di Livio scherza: ”Il gol di Mihatovic in finale di Champions? Alla Fiorentina mi sono spesso vendicato”

08 maggio 2026 10:40

Di Livio duro: “La Fiorentina non può prendere quel goal da Maripan negli ultimi minuti di partita”

10 febbraio 2026 12:12

Di Livio sicuro: "La Fiorentina si salverà. Costruita male a centrocampo, ma non è così debole"

14 dicembre 2025 09:40

Di Livio: "Serve una scossa, giusto cambiare. Il fallimento? A ripensarci ho ancora i brividi, eravamo appesi ad un filo"

04 novembre 2025 09:45

Anche Di Livio scuote Fagioli: "Deve ispirarsi a Modric". Ma se non gioca come può crescere?

01 ottobre 2025 23:33

Di Livio: "Una vittoria domenica può già cambiare tutto. Convinto che il problema è nella testa dei giocatori"

24 settembre 2025 09:00

Di Livio: "La Fiorentina ha preso uno dei migliori attaccanti in Europa come Dzeko, mi piace la rosa"

11 settembre 2025 12:56

Di Livio consiglia Kean: "Deve restare alla Fiorentina un altro anno o due per finire il suo percorso"

03 luglio 2025 16:29

Di Livio: "Pioli è un grande professionista, Firenze merita di sognare. Kean sia grato alla Fiorentina"

10 giugno 2025 12:42

Di Livio: "Soldatino? Battezzato per sempre da Baggio. Firenze città speciale, è nato un legame fortissimo"

25 marzo 2025 09:37

Di Livio: "Se il goal di Bressan l'avesse fatto un altro calciatore ci sarebbero stati titoloni ovunque"

30 novembre 2024 12:40

Di Livio: "Dopo la vittoria contro l'Arsenal a Wembley trovai Trapattoni a piangere di gioia in bagno"

30 novembre 2024 12:21

Di Livio distrugge Dybala: "È un malato immaginario, mai visto uno cosi. Il suo ciclo alla Roma è finito"

22 novembre 2024 20:08

Di Livio: "Kean? Sta migliorando sottoporta. Ora tutto sta funzionando alla perfezione"

29 ottobre 2024 09:05

Di Livio: "Ringrazio il popolo viola per i messaggi di affetto. Non dimentico quanto fatto a Firenze"

20 settembre 2024 17:04

Di Livio: "Sono stato umiliato dalla Fiorentina, mi avevano promesso altro e poi non rispondevano"

14 settembre 2024 07:50

Di Livio: "Le punte non segnano perché non hanno mai un pallone in verticale"

17 aprile 2024 21:41

Sentite Di Livio: "Mi piacerebbe Juric alla Fiorentina perchè ora manca di carattere e veleno"

05 aprile 2024 18:18

Di Livio: "Mi piace tantissimo Sottil, ha qualità e dribbling. Castrovilli può fare la differenza"

05 marzo 2024 14:53

Di Livio: "Italiano? Le finali non si giocano, si vincono. Deve migliorare nella lettura"

15 novembre 2023 17:05

Di Livio: "Zaniolo e Zalewski sono bimbi minchia, nel vero senso della parola. Fagioli e Zaniolo bimbi viziati"

15 ottobre 2023 18:21

Di Livio: "Coppa Italia deve far capire alla Fiorentina che le finali non si giocano ma si vincono"

07 giugno 2023 19:11

Di Livio confida in Biraghi: "Vorrei un suo gol stasera, spero sia lui a regalare la Coppa Italia alla Fiorentina"

24 maggio 2023 13:20

Quagliarella imita Di Livio e il suo amore per la Fiorentina? Ipotesi Samp anche dopo il fallimento

10 maggio 2023 00:01

Di Livio non ha dubbi: "La Fiorentina deve tenersi stretto Italiano, migliora i giocatori che allena"

18 aprile 2023 18:32

Di Livio: “Biraghi deve capire che le critiche fanno parte del calcio. Spetta a lui far cambiare idea”

30 marzo 2023 10:23

Di Livio: "Biraghi alterna buone prestazioni a partite giocate male. Ma ci mette sempre la faccia"

10 marzo 2023 15:50

Di Livio non ha dubbi: "Fiorentina in difficoltà, è la delusione del campionato. Vlahovic? Manca"

10 febbraio 2023 17:59

Di Livio: "Gattuso alla Fiorentina come Mourinho alla Roma. Darei la fascia a Castrovilli"

02 giugno 2021 13:21

Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina"

14 maggio 2021 22:50

Di Livio: "Futuro Fiorentina? Punterei su Castrovilli. Gattuso farebbe benissimo a Firenze"

22 aprile 2021 09:36

Di Livio: "Vlahovic? Per me resta un anno, poi va via come Chiesa. Sarri o Spalletti per un nuovo ciclo"

22 marzo 2021 12:33

Di Livio: "Pezzella non dà più sicurezza. Stravedo per Castrovilli, mi piacerebbe vederlo più responsabile."

17 febbraio 2021 20:32

Di Livio: "Da Commisso belle parole ma la Fiorentina lotta per la salvezza. Giusto vendere Chiesa"

04 gennaio 2021 19:35

Di Livio: "La Juventus non ha mai saputo gestire la partita, il merito è stato della Fiorentina"

26 dicembre 2020 20:45

Di Livio: "Mi piange il cuore. Ci sono giocatori non da Fiorentina, non è un problema di tecnico"

13 dicembre 2020 22:29

Di Livio: "Chiesa? Era destino. La Juve prende sempre i giovani più bravi"

13 novembre 2020 14:54

Di Livio: "Caro Beppe, questa è una squadra da 4-3-3. Altro che 3-5-2. Commisso? Il mercato non è stato fatto bene"

28 ottobre 2020 14:56

Di Livio: "Chiesa è il giovane italiano più forte. Iachini? Mi rivedo in lui, va riconfermato"

24 aprile 2020 11:47

Iuliano su Di Livio: "Era l'emblema della juventinità, poi scelse la Fiorentina. I tifosi non gliela perdonano.."

11 aprile 2020 18:34

Di Livio: "Chiesa, Lirola e Castrovilli sono giocatori importanti. Amrabat sarà un top player"

02 aprile 2020 19:30

Di Livio: "Il campionato va annullato, solo così si salva il calcio. Lotito non lo capisco..."

26 marzo 2020 13:14

Di Livio sicuro: "Stasera dipende tutto dalla Roma. Viola ancora in crisi. A Firenze.."

20 dicembre 2019 13:12

Di Livio: "Chiesa il migliore. Ribery ha fatto la scelta giusta. La Fiorentina può raggiungere l'Europa"

11 ottobre 2019 14:52

Di Livio: "Firenze ha bisogno di fatti. Ribery può essere il CR7 della viola. Vero colpo? Tenere Chiesa"

13 settembre 2019 12:46

Di Livio: "Ribery deve essere titolare contro la Juve. Chiesa? Segua i consigli di suo babbo"

11 settembre 2019 14:26

Di Livio: "A Firenze fui accolto come un "gobbo di m..", poi cambiarono idea. A mio figlio racconto.."

16 aprile 2019 19:17

Angelo Di Livio sarà il nuovo allenatore della Nazionale delle Poste Italiane

28 marzo 2019 16:55

Di Livio bacchetta Antognoni: "L'Europa un regalo per Firenze? No, è il traguardo che merita la piazza"

21 aprile 2018 19:16

Di Livio: "Quanto mi manca il Franchi! Assente alla festa dei 90 anni? Colpa della società..."

08 febbraio 2018 09:51

Di Livio: "Fiorentina-Juventus sarà una grande partita, decisivo il fattore ambientale"

06 febbraio 2018 23:19

Di Livio Jr squalificato per 5 mesi: il figlio dell'ex Viola è risultato positivo all'antidoping...

17 luglio 2017 21:30

Di Livio jr sospeso per cannabis: positivo dopo Vicenza-Ternana

24 maggio 2017 20:20

Di Livio: "Non si puo fare il salto di qualità perche i Della Valle non investono. Paulo Sousa..."

27 aprile 2016 19:45

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