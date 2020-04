Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato di Angelo Di Livio, ex bianconero e ex capitano della Fiorentina, ai microfoni di Juventibus: “Grande giocatore, ragazzo encomiabile, sempre disponibile e dalla battuta pronta. Dava il massimo ogni allenamento. È poco ricordato da quando andò alla Fiorentina, gli juventini non gliel’hanno perdonata. Era un emblema bianconero”.