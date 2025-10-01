Anche Di Livio scuote Fagioli: "Deve ispirarsi a Modric". Ma se non gioca come può crescere?

L’ex centrocampista invita il talento viola a ispirarsi a Modric e critica la partenza della squadra parlando di condizione fisica precaria

Intervistato da TMW nelle scorse ore, l'ex centrocampista Angelo Di Livio ha detto la sua su argomenti di vario carattere inerenti al calcio italiano e della Serie A.

Tra le altre cose, Di Livio ha detto la sua su un prospetto come Nicolò Fagioli, che ha scelto la Fiorentina nello scorso gennaio per rigenerarsi dopo le difficoltà patite negli ultimi mesi da lui trascorsi alla Juventus: "Deve tirare fuori il suo potenziale. Firenze è una piazza in cui puoi emergere, per vari motivi, e caricarti. Lui potrebbe essere molto forte, ma è arrivato il momento del salto di qualità e ha tutto per farlo".

Di Livio ha successivamente citato di nuovo Fagioli, rivolgendocisi di persona nel momento in cui gli è stato chiesto di parlare di Luka Modric, fenomenale anche a quarant'anni nel suo approccio con il mondo Milan: "Ai giovani direi di rubare con gli occhi a questo alieno. Lo direi a Fagioli: osservalo, che c'è tanto da imparare. Ha umiltà in tutto, non solo nelle giocate. Ed è veramente bello da vedere".

Di Livio ha parlato anche della Fiorentina in generale: "Per gli acquisti fatti e i giovani interessanti, pensavamo a un'altra partenza. Vedo una Fiorentina in confusione, secondo me fisicamente non stanno benissimo. Questa cosa mi preoccupa un po'".

Lo riporta tuttomercatoweb.com