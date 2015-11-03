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Notizie Modric Fiorentina

Srna: "Se Modrić a 40 anni è tra i migliori in Serie A, c’è un problema. All’Italia mancano stadi e soldi"

06 maggio 2026 10:49

Probabili formazioni: Kean torna a guidare l'attacco della Fiorentina. Modric potrebbe rifiatare

10 gennaio 2026 12:07

Fagioli "festeggia" la sconfitta della Fiorentina: like al post di Modric fa discutere

20 ottobre 2025 23:34

Polverosi non ha dubbi: “Fagioli come Modric? Profondamente diversi per qualità”

19 ottobre 2025 16:52

La Nazione: “Fagioli sulla trequarti per limitare Modric. Piccoli in vantaggio in attacco”

18 ottobre 2025 10:03

Corriere Fiorentino: "Modric, che pericolo! Pioli pensa a Fagioli per limitarlo. Ndour e Fazzini le altre opzioni"

16 ottobre 2025 10:10

Nazione: “Nicolussi Caviglia deve prendere in mano la Fiorentina. Sfida con il ‘maestro’ Modric”

15 ottobre 2025 08:51

Anche Di Livio scuote Fagioli: "Deve ispirarsi a Modric". Ma se non gioca come può crescere?

01 ottobre 2025 23:33

Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto

20 settembre 2025 22:52

"Modric? Dzeko? Abbiamo portato in Serie A giocatori che 10 anni fa sarebbero andati in Cina"

06 settembre 2025 23:24

La Gazzetta dello Sport riporta: "Dzeko sarà la torre per attivare Kean e Gudmundsson nonostante l'età."

12 luglio 2025 16:30

Sky annuncia: "Il Milan accelera per Modric: accordo vicino tra le parti. I rossoneri lo vogliono come guida"

03 giugno 2025 22:38

Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo"

19 marzo 2025 10:24

Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"

24 giugno 2021 16:36

Modric: "Guardo la Serie A. Mi sento sempre con Badelj. Che stile Ribery, mi piace"

15 giugno 2020 13:13

Petriccione scherza sui social: "La differenza tra me e Modric? Solamente il Pallone d'oro"

04 maggio 2020 10:43

Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa

22 ottobre 2019 13:54

Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane

21 novembre 2018 13:35

Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè

12 novembre 2018 16:42

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