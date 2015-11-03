Notizie Modric Fiorentina

Srna: "Se Modrić a 40 anni è tra i migliori in Serie A, c’è un problema. All’Italia mancano stadi e soldi"
06 maggio 2026 10:49
Probabili formazioni: Kean torna a guidare l'attacco della Fiorentina. Modric potrebbe rifiatare
10 gennaio 2026 12:07
Fagioli "festeggia" la sconfitta della Fiorentina: like al post di Modric fa discutere
20 ottobre 2025 23:34
Polverosi non ha dubbi: “Fagioli come Modric? Profondamente diversi per qualità”
19 ottobre 2025 16:52
La Nazione: “Fagioli sulla trequarti per limitare Modric. Piccoli in vantaggio in attacco”
18 ottobre 2025 10:03
Corriere Fiorentino: "Modric, che pericolo! Pioli pensa a Fagioli per limitarlo. Ndour e Fazzini le altre opzioni"
16 ottobre 2025 10:10
Nazione: “Nicolussi Caviglia deve prendere in mano la Fiorentina. Sfida con il ‘maestro’ Modric”
15 ottobre 2025 08:51
Anche Di Livio scuote Fagioli: "Deve ispirarsi a Modric". Ma se non gioca come può crescere?
01 ottobre 2025 23:33
Il Milan domina a Udine: 3-0 all’Udinese con Pulisic show, Modric dirige, Terracciano imbattuto
20 settembre 2025 22:52
"Modric? Dzeko? Abbiamo portato in Serie A giocatori che 10 anni fa sarebbero andati in Cina"
06 settembre 2025 23:24
La Gazzetta dello Sport riporta: "Dzeko sarà la torre per attivare Kean e Gudmundsson nonostante l'età."
12 luglio 2025 16:30
Sky annuncia: "Il Milan accelera per Modric: accordo vicino tra le parti. I rossoneri lo vogliono come guida"
03 giugno 2025 22:38
Fagioli: "Modric? Il mio idolo. Nazionale? Spero di tornarci presto, è un obiettivo"
19 marzo 2025 10:24
Proc. Majer: "La Fiorentina lo conosce bene. Lo paragonano a Modric, 15 milioni la valutazione"
24 giugno 2021 16:36
Modric: "Guardo la Serie A. Mi sento sempre con Badelj. Che stile Ribery, mi piace"
15 giugno 2020 13:13
Petriccione scherza sui social: "La differenza tra me e Modric? Solamente il Pallone d'oro"
04 maggio 2020 10:43
Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa
22 ottobre 2019 13:54
Ronaldo fuori dal pallone d'oro fa arrabbiare la Juventus. Sul podio Modric, Mbappè e Varane
21 novembre 2018 13:35
Rivelazioni del Pallone d'oro, niente Messi o Ronaldo. Vincerà Modric, poi Varane e Mbappè
12 novembre 2018 16:42
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