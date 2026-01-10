10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:54

Probabili formazioni: Kean torna a guidare l’attacco della Fiorentina. Modric potrebbe rifiatare

La Gazzetta dello Sport ha dato le probabili formazioni della partita di domani tra Fiorentina e Milan. Vanoli dovrebbe confermare 9 undicesimi della partita di Mercoledì con la Lazio. In attacco torna Kean al posto di Piccoli che tornerà a sedersi in panchina. L’altra novità potrebbe essere Sohm favorito rispetto a Ndour. In panchina i due acquisti Solomon e Brescianini, pronti a subentrare a gare in corso.

Allegri dal canto suo potrebbe fare un po’ di rotazioni dopo gli impegni ravvicinati di questi giorni. Tra gli indiziati a sedersi in panchina c’è soprattutto Luka Modric che dovrebbe fare posto a Ricci. Tomori squalificato sarà sostituito da De Winter mentre Loftus-Cheek appare favorito siu Fofana. Davanti la coppia Leao-Pulisic

Fiorentina (4-3-3): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo; Gosens, Fagioli, Mandragora, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean

Milan (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci; Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Leao

