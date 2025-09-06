"Modric? Dzeko? Abbiamo portato in Serie A giocatori che 10 anni fa sarebbero andati in Cina"

Bucciantini critica l’arrivo in Serie A di campioni a fine carriera, considerandolo un segnale di decadenza calcistica che penalizza l'Italia

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Marco Bucciantini, giornalista e noto tifoso viola, ha espresso senza mezzi termini la sua perplessità sul nuovo corso della Serie A, che ha visto l’arrivo di numerosi campioni ormai a fine carriera, spesso con contratti onerosi.

“Gli over 30 in Italia? La Serie A ha pescato tanto anche over 35 e 37… abbiamo comprato dei quasi 40enni, da Dzeko a Modric e non solo. Ci siamo esaltati per un mercato che ha umiliato la Nazionale. Mi fa piacere vedere Modric qua… ma l’avrei voluto vedere qui 5 anni fa. Vardy è l’unica storia che sfugge al ragionamento, perché era ed è sempre stato per vocazione un giocatore diverso”.

Ma la critica si fa ancora più netta quando si parla di scelte strategiche:

“Escluso Vardy però, non salvo altro. Siamo andati a comprare giocatori che non potevano sperare di meglio, che 10 anni fa sarebbero andati in Cina. Abbiamo dato l’ultimo contratto a calciatori che non avrebbero più giocato in campionati di quelli seri, e ce li portiamo anche in giro per l’Europa. Non voglio essere ingrato, ma questo modo di fare umilia la Nazionale”.