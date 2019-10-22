Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa
C'è anche il nome dell'ex viola Mohamed Salah frai candidati al Pallone d'oro.Tante certezze, qualche sorpresa e alcuni esclusi di lusso (Luka Modric, Neymar, Luis Suarez, Lucas Moura e Harry Kane su...
C'è anche il nome dell'ex viola Mohamed Salah frai candidati al Pallone d'oro.Tante certezze, qualche sorpresa e alcuni esclusi di lusso (Luka Modric, Neymar, Luis Suarez, Lucas Moura e Harry Kane su tutti). Ecco i trenta candidati al prossimo Pallone d'Oro, diffusi dal profilo Twitter di France Football in queste ultime ore:
1) Sadio Mané
2) Sergio Agüero
3) Frenkie De Jong
4) Hugo Lloris
5) Dušan Tadić
6) Kylian Mbappé
7) Trent Alexander-Arnold
8) Donny van de Beek
9) Pierre-Emerick Aubameyang
10) Marc-André ter Stegen
11) Cristiano Ronaldo
12) Alisson
13) Matthijs de Ligt
14) Karim Benzema
15) Georginio Wijnaldum
16) Virgil van Dijk
17) Bernardo Silva
18) Heung-min Son
19) Robert Lewandowski
20) Roberto Firmino
21) Lionel Messi
22) Riyad Mahrez
23) Kevin de Bruyne
24) Kalidou Koulibaly
25) Antoine Griezmann
26) Eden Hazard
27) Mohamed Salah
28) Marquinhos
29) Joao Felix
30) Raheem Sterling
