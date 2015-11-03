Labaro Viola

Notizie Kane Fiorentina

Da ottobre Kean è il quarto attaccante per gol in Europa. Lewandowski, Kane e Vinicius avanti con più partite giocate

25 novembre 2024 19:58

Dall'Inghilterra: "Il Tottenham vuole Cabral per sostituire Harry Kane se dovesse essere ceduto"

21 luglio 2023 01:05

Bocci: "Milenkovic? Temo riedizione del caso Chiesa. Cambio con Nastasic non è a migliorare"

02 agosto 2021 15:01

Dalla Serbia, Vlahovic nel mirino del Tottenham se saluta Kane. Sul piatto 60 milioni per la Fiorentina

24 giugno 2021 15:05

Pallone d'oro, Salah nei magnifici 30 candidati al titolo. Ecco la lista completa

22 ottobre 2019 13:54

Sconcerti scrive: Kane ricorda Batistuta per forza fisica e generosità

25 giugno 2018 12:17

Buffon: "Kane come Batistuta, il paragone ci sta tutto. Hanno la stessa forza e senso del gol"

06 marzo 2018 22:13

Buffon: "Harry Kane? E' come Batistuta, ha lo stesso dono. E' una dote naturale che mette in difficoltà..."

30 dicembre 2017 17:26

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