Buffon: "Harry Kane? E' come Batistuta, ha lo stesso dono. E' una dote naturale che mette in difficoltà..."

Gianluigi Buffon ha parlato al Daily Mirror dell'attaccante Harry Kane - prossimo avversario in Champions League - messo a confronto anche con Batistuta.“Nel corso della mia carriera ho visto giocator...

Gianluigi Buffon ha parlato al Daily Mirror dell'attaccante Harry Kane - prossimo avversario in Champions League - messo a confronto anche con Batistuta.

“Nel corso della mia carriera ho visto giocatori come Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Inzaghi e Batistuta, calciatori che hanno questo istinto naturale che mette in difficoltà i portieri, sicuramente Kane ha questo tipo di dono. Nella mia carriera ho sempre voluto mettermi alla prova contro i migliori e Kane adesso è uno dei migliori. Non temo i più forti, li rispetto e mi piace sfidarli perché questo vuol dire giocare ai massimi livelli, devi metterti alla prova contro i migliori giocatori e mi è sempre piaciuto farlo”.