Notizie Buffon Fiorentina

Dopo Gravina si dimette anche Buffon: "Scelta dolorosa ma giusta, abbiamo fallito tutti, sono distrutto"
02 aprile 2026 16:46
Buffon applaude: "La Fiorentina si è presa un bel rischio ma alla fine almeno l'ha portata in porto"
27 febbraio 2026 17:32
Buffon: "Ero convinto che Pioli fosse la scelta migliore, inspiegabile capire cosa non ha funzionato"
06 novembre 2025 14:06
Buffon: "Il bidone della spazzatura al posto del cuore? Mi vergogno di quella frase ma la ridirei"
16 maggio 2025 12:33
Betis-Fiorentina sarà arbitrata da Oliver, è l'arbitro del bidone della spazzatura di Buffon
29 aprile 2025 11:13
Buffon: "Chi ha messo in dubbio De Gea non è mai stato portiere. Era un'occasione, brava Fiorentina"
28 aprile 2025 15:20
Felipe Melo rivela: "Quando giocavo nella Juventus Buffon scommetteva sulla serie B brasiliana"
18 aprile 2025 13:37
Buffon: "Futuro Kean? Firenze ideale, ne deve tener conto. Fagioli ha fatto bene ad andarsene"
07 aprile 2025 00:36
Buffon: "Che una piazza come quella della Fiorentina sogni lo scudetto è un bel segnale"
06 dicembre 2024 13:39
Buffon mette in guardia la Nazionale: "Mondiali 2026 è il minimo sindacale per l'Italia"
01 luglio 2024 00:07
Buffon: "La Fiorentina merita di chiudere la stagione con un trofeo. Ci sono le basi per tornare a vincere"
11 maggio 2024 18:11
Buffon confessa: "Il diploma l'ho comprato, tornassi indietro non lo rifarei perchè è una scorrettezza"
10 febbraio 2024 17:25
Sentite Buffon: "Scommettere? Non è un reato. Io sono stato infangato senza aver fatto nulla"
03 gennaio 2024 14:10
Batistuta scherza con Spalletti, Prandelli a colloquio con Buffon. Entusiasmo a Empoli per la solidarietà
18 novembre 2023 21:35
La Curva Nord dell'Inter lo prende di mira e canta ironicamente: "Dacci le quote, Buffon dacci le quote"
10 gennaio 2023 22:48
Buffon: "Pelé, hai fatto innamorare il mondo, sei e sarai una leggenda del calcio"
30 dicembre 2022 11:34
Batistuta non ha dubbi: "Troppo facile dire Buffon, è stato Toldo il portiere più forte, un grandissimo"
19 ottobre 2022 19:53
Buffon elogia Terracciano. Il portiere viola ringrazia: "Le tue parole motivo d'orgoglio"
27 maggio 2022 09:41
Andreazzoli come Buffon: "L'arbitro è stato insensibile. Empoli penalizzato per tutta la partita"
03 aprile 2022 15:44
Buffon chiarisce: "Vero nella mia vita ho scommesso, ma mai sulle partite, mai venduto niente"
28 gennaio 2022 15:58
Con Iachini a Parma la situazione addirittura peggiora, zero vittorie e 2 gol segnati in 4 partite
12 dicembre 2021 17:12
Cassano: "Ronaldo mi ha scritto per dirmi di avere rispetto perchè ha fatto 750 gol e io 150"
04 dicembre 2021 12:21
Parte male l'esperienza di Iachini sulla panchina del Parma, salvato da Buffon che para un rigore
28 novembre 2021 22:40
Buffon: "Ribery? L'ho visto giocare a Firenze e sono sicuro che darà un grande contributo alla Salernitana"
06 settembre 2021 13:25
Buffon: "Abbiamo perso 10 punti tra Fiorentina e Benevento, potevamo vincere lo scudetto"
13 maggio 2021 10:15
Messaggero, Commisso vuole Buffon alla Fiorentina, il portiere rifiuta perchè viola non top club
12 maggio 2021 10:11
Buffon bestemmia, il giudice sportivo non lo squalifica ma la Procura federale apre inchiesta
22 dicembre 2020 18:58
Buffon: "Vincere contro la Fiorentina, data la loro situazione, per non avere rimpianti in futuro"
20 dicembre 2020 14:13
Bendtner: "Arrivato alla Juventus non trovai nessuno nello spogliatoio, tutti nei bagni a fumare e bere caffè"
15 novembre 2020 15:55
Cannavaro contro Buffon: "Non si rende conto che deve smettere di giocare, deve finirla"
16 giugno 2020 13:38
Albertosi: "Serie A? Il campionato è finito, scudetto da non assegnare. Mio erede? Voto Perin.."
04 aprile 2020 19:26
Uscita goffa di Buffon nei confronti di un tifoso asiatico: "Hai il corona eh... C***o sei di Wuhan?"
14 febbraio 2020 22:20
Brancolini: "Buffon è il mio idolo. Mi trovo bene con Bigica. L'attaccamento alla maglia è inevitabile nella Fiorentina"
01 novembre 2019 14:30
La Nazione, tre attaccanti big accostati alla viola infiammano l'entusiasmo ed i sogni dei fiorentini. E per la porta...
23 giugno 2019 10:15
Buffon vuole tornare a giocare in Italia: potrebbe arrivare clamorosamente alla Fiorentina
07 giugno 2019 16:16
Buffon: “Ero un ultras e mi sono fatto qualche canna. Vi racconto quando caddi in depressione...”
08 gennaio 2019 17:46
Buffon: "Quando ho giocato contro Federico Chiesa ho pensato di lasciare il calcio. Il motivo..."
05 gennaio 2019 12:40
Buffon: "Non è stato un tifoso viola a fare quelle scritte. Il giorno del funerale di Astori..."
04 dicembre 2018 11:48
Giudice sportivo UEFA, Buffon 3 giornate di squalifica. Trasferta vietata ai tifosi romanisti
05 giugno 2018 16:22
Clamoroso: dopo la sceneggiata Champions Buffon vicino al Real Madrid!
17 maggio 2018 12:59
Guai seri per Buffon: subirà due processi dall'UEFA il 31 maggio
11 maggio 2018 22:07
Juventus: grande lite tra Buffon e Benatia negli spogliatoi dopo Juve-Napoli
24 aprile 2018 13:05
Milano come Firenze, l'arbitro assegna rigore all'Inter e lo stadio canta "Insensibile"
18 aprile 2018 03:02
Buffon andrà al mondiale in Russia...da un'altra porta. Gigi testimonial di una compagnia aerea ...
17 aprile 2018 11:49
VIDEO, la Fiesole canta "Insensibile" a Orsato per aver concesso rigore contro la Fiorentina
15 aprile 2018 16:40
VIDEO, Crozza ridicolizza così Buffon, la Juventus e Benatia per le parole del post Real Madrid
14 aprile 2018 18:00
Zidane furioso: "Come fa la Juve a parlare di furto? Buffon ha parlato a caldo, lo accettiamo"
14 aprile 2018 16:19
Allegri: "Le parole di Buffon? Esempio fuori dal campo, passiamo capirlo psicologicamente..."
14 aprile 2018 16:17
Buffon e Chiellini verso una super squalifica. Per il numero uno squalifica a tempo? In tal caso salterà pure la Serie A
13 aprile 2018 15:25
Del Piero critica Buffon e i tifosi della Juventus l'offendono: "Pezzente ingrato"
12 aprile 2018 23:20
SPORTIVITA'... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
12 aprile 2018 11:31
Buffon: "Il mio ritorno in nazionale? Astori è uno dei motivi per cui ho scelto di farlo. La mia presenza qua..."
19 marzo 2018 10:28
Retroscena Juventus, tutta la squadra si svegliò alle 4.30 per volare a Firenze da Astori, poi...
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Buffon: "Mai semplice andare a Firenze, grazie Fiorentina. Con noi tifosi viola meno soli"
13 marzo 2018 00:54
Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori
11 marzo 2018 21:34
Buffon: "Kane come Batistuta, il paragone ci sta tutto. Hanno la stessa forza e senso del gol"
06 marzo 2018 22:13
FOTO: Buffon su instagram:"Complimenti davvero Davide, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi."
04 marzo 2018 14:24
Sentite Basler: "Buffon deve ritirarsi, con lui la Juventus non potrà mai vincere la Champions"
15 febbraio 2018 12:41
BergamoNerazzurra: "Sportiello dopo Buffon? Etichetta da capre. Il giochino dell'Atalanta scoperto..."
11 febbraio 2018 21:54
Caos portieri alla Juve, Buffon: "Aspettiamo Donnarumma". Ma Allegri: "L'erede è Szczesny e nessun altro"
02 gennaio 2018 17:37
Buffon: "Harry Kane? E' come Batistuta, ha lo stesso dono. E' una dote naturale che mette in difficoltà..."
30 dicembre 2017 17:26
Gli sms tra gli azzurri prima di Italia-Svezia: "Faremmo meglio con Buffon allenatore"
16 novembre 2017 12:21
Libero: PianGigi Buffon e quelle lacrime che ormai fanno solo ridere
15 novembre 2017 12:18
LA NOTIZIA E LA SPECULAZIONE. INTANTO BUFFON È POCO COERENTE CON I TIFOSI VIOLA
13 novembre 2017 20:43
Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare
19 settembre 2017 14:24
Buffon: "Contrario alla Var, dobbiamo liberarci di questo mostro, cosi non capiamo davvero se un arbitro è bravo"
26 agosto 2017 22:26
Buffon: "Europeo super di Bernardeschi! Lui alla Juve? Un pezzo di Carrara c'è già, magari..."
01 luglio 2017 11:25
Buffon negli spogliatoi: "Sarà come giocare contro la Fiorentina, non vi preoccupate"
03 giugno 2017 22:55
Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon...
29 maggio 2017 11:46
Buffon, Bernardeschi e un'amicizia che non fa dormire sonni tranquilli...
08 aprile 2017 16:45
Toldo: "Buffon è geloso della sua porta, ora deve fare spazio ad altri come Donnarumma"
27 marzo 2017 22:05
Del Favero: "La viola mi scartò, ora alla Juve mi alleno con Buffon"
15 marzo 2017 16:06
Buffon scherza: "Magari il prossimo anno arriva Bernardeschi, chi lo sa..."
01 marzo 2017 12:11
Se Bernardeschi soppianta Buffon: è il nuovo idolo di Carrara
18 febbraio 2017 12:38
LETTERA DI UN TIFOSO A BUFFON: "GIGI, L'ARBITRO NON SI ABBRACCIA"
23 gennaio 2017 17:31
CARO GIGI, NOI NON CI AVREMMO SCOMMESSO...
13 dicembre 2016 23:11
Buffon si riscopre tifoso del M'Gladbach con tanto di foto. Il Borussia ringrazia "Sei una leggenda"
13 dicembre 2016 18:02
Il Borussia ha il suo tifoso speciale. Si tratta di Gigi Buffon. Il motivo...
12 dicembre 2016 18:18
Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"
28 novembre 2016 16:35
Adesso la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato. Tatarusanu meglio di Buffon
28 novembre 2016 11:21
Retroscena Buffon nello spogliatoio: "In Italia le squadre si scansano, in Europa no"
04 novembre 2016 11:58
Tata secondo solo a Buffon: alla faccia delle critiche. E il miglior attacco...
30 ottobre 2016 20:21
De Rossi: "Papera di Buffon? Queste cose con la Juventus non accadono mai..."
07 ottobre 2016 08:20
NON ESISTONO PIU' I FIORENTINI DI UNA VOLTA (?). INTANTO CORVINO..
24 maggio 2016 14:14
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