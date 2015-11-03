Labaro Viola

Notizie Buffon Fiorentina

Dopo Gravina si dimette anche Buffon: "Scelta dolorosa ma giusta, abbiamo fallito tutti, sono distrutto"

02 aprile 2026 16:46

Buffon applaude: "La Fiorentina si è presa un bel rischio ma alla fine almeno l'ha portata in porto"

27 febbraio 2026 17:32

Buffon: "Ero convinto che Pioli fosse la scelta migliore, inspiegabile capire cosa non ha funzionato"

06 novembre 2025 14:06

Buffon: "Il bidone della spazzatura al posto del cuore? Mi vergogno di quella frase ma la ridirei"

16 maggio 2025 12:33

Betis-Fiorentina sarà arbitrata da Oliver, è l'arbitro del bidone della spazzatura di Buffon

29 aprile 2025 11:13

Buffon: "Chi ha messo in dubbio De Gea non è mai stato portiere. Era un'occasione, brava Fiorentina"

28 aprile 2025 15:20

Felipe Melo rivela: "Quando giocavo nella Juventus Buffon scommetteva sulla serie B brasiliana"

18 aprile 2025 13:37

Buffon: "Futuro Kean? Firenze ideale, ne deve tener conto. Fagioli ha fatto bene ad andarsene"

07 aprile 2025 00:36

Buffon: "Che una piazza come quella della Fiorentina sogni lo scudetto è un bel segnale"

06 dicembre 2024 13:39

Buffon mette in guardia la Nazionale: "Mondiali 2026 è il minimo sindacale per l'Italia"

01 luglio 2024 00:07

Buffon: "La Fiorentina merita di chiudere la stagione con un trofeo. Ci sono le basi per tornare a vincere"

11 maggio 2024 18:11

Buffon confessa: "Il diploma l'ho comprato, tornassi indietro non lo rifarei perchè è una scorrettezza"

10 febbraio 2024 17:25

Sentite Buffon: "Scommettere? Non è un reato. Io sono stato infangato senza aver fatto nulla"

03 gennaio 2024 14:10

Batistuta scherza con Spalletti, Prandelli a colloquio con Buffon. Entusiasmo a Empoli per la solidarietà

18 novembre 2023 21:35

La Curva Nord dell'Inter lo prende di mira e canta ironicamente: "Dacci le quote, Buffon dacci le quote"

10 gennaio 2023 22:48

Buffon: "Pelé, hai fatto innamorare il mondo, sei e sarai una leggenda del calcio"

30 dicembre 2022 11:34

Batistuta non ha dubbi: "Troppo facile dire Buffon, è stato Toldo il portiere più forte, un grandissimo"

19 ottobre 2022 19:53

Buffon elogia Terracciano. Il portiere viola ringrazia: "Le tue parole motivo d'orgoglio"

27 maggio 2022 09:41

Andreazzoli come Buffon: "L'arbitro è stato insensibile. Empoli penalizzato per tutta la partita"

03 aprile 2022 15:44

Buffon chiarisce: "Vero nella mia vita ho scommesso, ma mai sulle partite, mai venduto niente"

28 gennaio 2022 15:58

Con Iachini a Parma la situazione addirittura peggiora, zero vittorie e 2 gol segnati in 4 partite

12 dicembre 2021 17:12

Cassano: "Ronaldo mi ha scritto per dirmi di avere rispetto perchè ha fatto 750 gol e io 150"

04 dicembre 2021 12:21

Parte male l'esperienza di Iachini sulla panchina del Parma, salvato da Buffon che para un rigore

28 novembre 2021 22:40

Buffon: "Ribery? L'ho visto giocare a Firenze e sono sicuro che darà un grande contributo alla Salernitana"

06 settembre 2021 13:25

Buffon: "Abbiamo perso 10 punti tra Fiorentina e Benevento, potevamo vincere lo scudetto"

13 maggio 2021 10:15

Messaggero, Commisso vuole Buffon alla Fiorentina, il portiere rifiuta perchè viola non top club

12 maggio 2021 10:11

Buffon bestemmia, il giudice sportivo non lo squalifica ma la Procura federale apre inchiesta

22 dicembre 2020 18:58

Buffon: "Vincere contro la Fiorentina, data la loro situazione, per non avere rimpianti in futuro"

20 dicembre 2020 14:13

Bendtner: "Arrivato alla Juventus non trovai nessuno nello spogliatoio, tutti nei bagni a fumare e bere caffè"

15 novembre 2020 15:55

Cannavaro contro Buffon: "Non si rende conto che deve smettere di giocare, deve finirla"

16 giugno 2020 13:38

Albertosi: "Serie A? Il campionato è finito, scudetto da non assegnare. Mio erede? Voto Perin.."

04 aprile 2020 19:26

Uscita goffa di Buffon nei confronti di un tifoso asiatico: "Hai il corona eh... C***o sei di Wuhan?"

14 febbraio 2020 22:20

Brancolini: "Buffon è il mio idolo. Mi trovo bene con Bigica. L'attaccamento alla maglia è inevitabile nella Fiorentina"

01 novembre 2019 14:30

La Nazione, tre attaccanti big accostati alla viola infiammano l'entusiasmo ed i sogni dei fiorentini. E per la porta...

23 giugno 2019 10:15

Buffon vuole tornare a giocare in Italia: potrebbe arrivare clamorosamente alla Fiorentina

07 giugno 2019 16:16

Buffon: “Ero un ultras e mi sono fatto qualche canna. Vi racconto quando caddi in depressione...”

08 gennaio 2019 17:46

Buffon: "Quando ho giocato contro Federico Chiesa ho pensato di lasciare il calcio. Il motivo..."

05 gennaio 2019 12:40

Buffon: "Non è stato un tifoso viola a fare quelle scritte. Il giorno del funerale di Astori..."

04 dicembre 2018 11:48

Giudice sportivo UEFA, Buffon 3 giornate di squalifica. Trasferta vietata ai tifosi romanisti

05 giugno 2018 16:22

Clamoroso: dopo la sceneggiata Champions Buffon vicino al Real Madrid!

17 maggio 2018 12:59

Guai seri per Buffon: subirà due processi dall'UEFA il 31 maggio

11 maggio 2018 22:07

Juventus: grande lite tra Buffon e Benatia negli spogliatoi dopo Juve-Napoli

24 aprile 2018 13:05

Milano come Firenze, l'arbitro assegna rigore all'Inter e lo stadio canta "Insensibile"

18 aprile 2018 03:02

Buffon andrà al mondiale in Russia...da un'altra porta. Gigi testimonial di una compagnia aerea ...

17 aprile 2018 11:49

VIDEO, la Fiesole canta "Insensibile" a Orsato per aver concesso rigore contro la Fiorentina

15 aprile 2018 16:40

VIDEO, Crozza ridicolizza così Buffon, la Juventus e Benatia per le parole del post Real Madrid

14 aprile 2018 18:00

Zidane furioso: "Come fa la Juve a parlare di furto? Buffon ha parlato a caldo, lo accettiamo"

14 aprile 2018 16:19

Allegri: "Le parole di Buffon? Esempio fuori dal campo, passiamo capirlo psicologicamente..."

14 aprile 2018 16:17

Buffon e Chiellini verso una super squalifica. Per il numero uno squalifica a tempo? In tal caso salterà pure la Serie A

13 aprile 2018 15:25

Del Piero critica Buffon e i tifosi della Juventus l'offendono: "Pezzente ingrato"

12 aprile 2018 23:20

SPORTIVITA'... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

12 aprile 2018 11:31

Buffon: "Il mio ritorno in nazionale? Astori è uno dei motivi per cui ho scelto di farlo. La mia presenza qua..."

19 marzo 2018 10:28

Retroscena Juventus, tutta la squadra si svegliò alle 4.30 per volare a Firenze da Astori, poi...

14 marzo 2018 17:01

Buffon: "Mai semplice andare a Firenze, grazie Fiorentina. Con noi tifosi viola meno soli"

13 marzo 2018 00:54

Da Torino a Genova fino a Bologna e Cagliari. Ecco le foto del minuto di silenzio per Astori

11 marzo 2018 21:34

Buffon: "Kane come Batistuta, il paragone ci sta tutto. Hanno la stessa forza e senso del gol"

06 marzo 2018 22:13

FOTO: Buffon su instagram:"Complimenti davvero Davide, sei stata una delle migliori figure sportive nella quale mi sono imbattuto. R.I.P. Il tuo folle Gigi."

04 marzo 2018 14:24

Sentite Basler: "Buffon deve ritirarsi, con lui la Juventus non potrà mai vincere la Champions"

15 febbraio 2018 12:41

BergamoNerazzurra: "Sportiello dopo Buffon? Etichetta da capre. Il giochino dell'Atalanta scoperto..."

11 febbraio 2018 21:54

Caos portieri alla Juve, Buffon: "Aspettiamo Donnarumma". Ma Allegri: "L'erede è Szczesny e nessun altro"

02 gennaio 2018 17:37

Buffon: "Harry Kane? E' come Batistuta, ha lo stesso dono. E' una dote naturale che mette in difficoltà..."

30 dicembre 2017 17:26

Gli sms tra gli azzurri prima di Italia-Svezia: "Faremmo meglio con Buffon allenatore"

16 novembre 2017 12:21

Libero: PianGigi Buffon e quelle lacrime che ormai fanno solo ridere

15 novembre 2017 12:18

LA NOTIZIA E LA SPECULAZIONE. INTANTO BUFFON È POCO COERENTE CON I TIFOSI VIOLA

13 novembre 2017 20:43

Il probabile undici della Juventus: Buffon lascia spazio a Szczesny, il grande ex Bernardeschi dovrebbe partire titolare

19 settembre 2017 14:24

Buffon: "Contrario alla Var, dobbiamo liberarci di questo mostro, cosi non capiamo davvero se un arbitro è bravo"

26 agosto 2017 22:26

Buffon: "Europeo super di Bernardeschi! Lui alla Juve? Un pezzo di Carrara c'è già, magari..."

01 luglio 2017 11:25

Buffon negli spogliatoi: "Sarà come giocare contro la Fiorentina, non vi preoccupate"

03 giugno 2017 22:55

Tuttosport: Berna non rinnova, vogliono cederlo all'estero. Lui preferisce Buffon...

29 maggio 2017 11:46

Buffon, Bernardeschi e un'amicizia che non fa dormire sonni tranquilli...

08 aprile 2017 16:45

Toldo: "Buffon è geloso della sua porta, ora deve fare spazio ad altri come Donnarumma"

27 marzo 2017 22:05

Del Favero: "La viola mi scartò, ora alla Juve mi alleno con Buffon"

15 marzo 2017 16:06

Buffon scherza: "Magari il prossimo anno arriva Bernardeschi, chi lo sa..."

01 marzo 2017 12:11

Se Bernardeschi soppianta Buffon: è il nuovo idolo di Carrara

18 febbraio 2017 12:38

LETTERA DI UN TIFOSO A BUFFON: "GIGI, L'ARBITRO NON SI ABBRACCIA"

23 gennaio 2017 17:31

CARO GIGI, NOI NON CI AVREMMO SCOMMESSO...

13 dicembre 2016 23:11

Buffon si riscopre tifoso del M'Gladbach con tanto di foto. Il Borussia ringrazia "Sei una leggenda"

13 dicembre 2016 18:02

Il Borussia ha il suo tifoso speciale. Si tratta di Gigi Buffon. Il motivo...

12 dicembre 2016 18:18

Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"

28 novembre 2016 16:35

Adesso la Fiorentina ha la miglior difesa del campionato. Tatarusanu meglio di Buffon

28 novembre 2016 11:21

Retroscena Buffon nello spogliatoio: "In Italia le squadre si scansano, in Europa no"

04 novembre 2016 11:58

Tata secondo solo a Buffon: alla faccia delle critiche. E il miglior attacco...

30 ottobre 2016 20:21

De Rossi: "Papera di Buffon? Queste cose con la Juventus non accadono mai..."

07 ottobre 2016 08:20

NON ESISTONO PIU' I FIORENTINI DI UNA VOLTA (?). INTANTO CORVINO..

24 maggio 2016 14:14

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