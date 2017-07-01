Buffon: "Europeo super di Bernardeschi! Lui alla Juve? Un pezzo di Carrara c'è già, magari..."

Il numero uno della Juventus e della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, nella serata di ieri ha preso parte all'evento 'Pallone di Marmo' a Carrara, ed è stato intervistato da TMW Radio. Al portiere...

Il numero uno della Juventus e della Nazionale italiana Gianluigi Buffon, nella serata di ieri ha preso parte all'evento 'Pallone di Marmo' a Carrara, ed è stato intervistato da TMW Radio. Al portiere è stato chiesto anche un breve parere riguardo il possibile acquisto di Federico Bernardeschi, anche lui di Carrara, da parte della Juventus. Queste le sue parole: "Federico come tutti i ragazzi giovani che in questo momento sono sotto la lente d'ingrandimento per le questioni mercato deve essere lasciato in pace, almeno da noi anziani. Quello che posso dire è che mi è piaciuto come ha disputato l'Europeo. Un altro pezzo di Carrara? Uno c'è già, se i pezzi saranno di più staremo a vedere".