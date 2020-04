Enrico Albertosi, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Italsportpress dei temi del momento: “Secondo me il campionato va fermato, non assegnando lo scudetto. Credo che ripartire sarebbe infattibile, niente sarebbe normale… Anche le coppe, non conosciamo nemmeno il calendario. Cagliari 1970? Vincemmo lo scudetto, poiché pian piano diventammo consapevoli di poter lottare per il vertice arrivando secondi l’anno prima dietro alla Fiorentina. Chi mi somiglia? Anni fa avrei detto Buffon perché quando iniziò a giocare era spericolato. Oggi uno che ha caratteristiche di quel tipo è Perin”.