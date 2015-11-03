Labaro Viola

Notizie Albertosi Fiorentina

Albertosi: "Il Cagliari dovrà fare l'impossibile per ottenere almeno un punto contro la Fiorentina, fanno campionati diversi"

22 aprile 2025 14:36

Albertosi: “La Fiorentina può arrivare tra le prime cinque. De Gea sfrutta le caratteristiche dei difensori”

10 dicembre 2024 09:50

De Sisti: "Con i compagni del secondo scudetto della Fiorentina avrei scambiato anche il sangue"

13 marzo 2023 14:53

Albertosi sicuro: "Domani vincerà l'Inter. La Fiorentina non ha ancora risolto la cessione di Vlahovic"

21 ottobre 2022 23:21

Albertosi: ''Vlahovic? Sta diventando una barzelletta, che andasse. Ma a cifre della Fiorentina''

24 gennaio 2022 17:27

Albertosi: "Fiorentina? La mia cessione al Cagliari la presi male ma mi sbagliavo"

12 aprile 2020 12:44

Albertosi: "Serie A? Il campionato è finito, scudetto da non assegnare. Mio erede? Voto Perin.."

04 aprile 2020 19:26

Albertosi: "Vlahovic? È molto interessante, deve giocare come Ibra ma per arrivare al suo livello..."

20 febbraio 2020 18:37

Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"

10 ottobre 2019 21:04

Albertosi: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su"

29 settembre 2019 18:36

Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"

18 agosto 2019 17:37

Albertosi: "Credo che la viola sia a corto di preparazione perchè non corre ma cammina"

12 maggio 2019 11:01

Oggi Albertosi compie 79 anni: “Il mio ricordo più bello? La Coppa delle Coppe con la Fiorentina...”

02 novembre 2018 15:43

Albertosi: ''Sportiello? E' di sicuro affidamento. Il cruccio per ora è la Samp''

28 settembre 2017 16:56

Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"

28 novembre 2016 16:35

Archivio

Esplora l'archivio di Albertosi

Sett. 17
Sett. 50
Sett. 11
Sett. 42 Sett. 4
Sett. 15 Sett. 14 Sett. 8
Sett. 41 Sett. 39 Sett. 33 Sett. 19
Sett. 44
Sett. 39
Sett. 48