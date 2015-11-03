Notizie Albertosi Fiorentina

Albertosi: "Il Cagliari dovrà fare l'impossibile per ottenere almeno un punto contro la Fiorentina, fanno campionati diversi"
22 aprile 2025 14:36
Albertosi: “La Fiorentina può arrivare tra le prime cinque. De Gea sfrutta le caratteristiche dei difensori”
10 dicembre 2024 09:50
De Sisti: "Con i compagni del secondo scudetto della Fiorentina avrei scambiato anche il sangue"
13 marzo 2023 14:53
Albertosi sicuro: "Domani vincerà l'Inter. La Fiorentina non ha ancora risolto la cessione di Vlahovic"
21 ottobre 2022 23:21
Albertosi: ''Vlahovic? Sta diventando una barzelletta, che andasse. Ma a cifre della Fiorentina''
24 gennaio 2022 17:27
Albertosi: "Fiorentina? La mia cessione al Cagliari la presi male ma mi sbagliavo"
12 aprile 2020 12:44
Albertosi: "Serie A? Il campionato è finito, scudetto da non assegnare. Mio erede? Voto Perin.."
04 aprile 2020 19:26
Albertosi: "Vlahovic? È molto interessante, deve giocare come Ibra ma per arrivare al suo livello..."
20 febbraio 2020 18:37
Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"
10 ottobre 2019 21:04
Albertosi: "Credo che a fine stagione la Fiorentina si piazzerà a metà classifica, o poco più su"
29 settembre 2019 18:36
Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"
18 agosto 2019 17:37
Albertosi: "Credo che la viola sia a corto di preparazione perchè non corre ma cammina"
12 maggio 2019 11:01
Oggi Albertosi compie 79 anni: “Il mio ricordo più bello? La Coppa delle Coppe con la Fiorentina...”
02 novembre 2018 15:43
Albertosi: ''Sportiello? E' di sicuro affidamento. Il cruccio per ora è la Samp''
28 settembre 2017 16:56
Rivera: "Il portiere italiano più forte di sempre è stato Albertosi della Fiorentina, aveva classe"
28 novembre 2016 16:35
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