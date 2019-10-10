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Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"

L'ex giocatore del Milan e Fiorentina, Enrico Albertosi, è stato intervista a Radio Sportiva sulla attuale situazione del Milan.Queste le sue parole: "Bisognava dare un più tempo a Giampaolo perchè ci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 ottobre 2019 21:04
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L'ex giocatore del Milan e Fiorentina, Enrico Albertosi, è stato intervista a Radio Sportiva sulla attuale situazione del Milan.

Queste le sue parole: "Bisognava dare un più tempo a Giampaolo perchè ci vuole un po’ di tempo per amalgamare il suo modo di giocare. E’ stato un errore l'arrivo di mister Pioli, perché ha preso un allenatore è un difensivo per natura. Entra in una squadra che fisicamente non è in buone condizioni e gli viene a mancare Suso, che l’anno scorso, quando era in forma faceva vincere il Milan da solo".

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