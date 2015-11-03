Notizie Giampaolo Fiorentina

Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima
21 marzo 2026 22:22
Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.
08 marzo 2026 21:57
Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”
04 novembre 2025 19:01
Manca un rigore al Lecce, Giampaolo si rivolge allo studio di Dazn: "Dite la verità in maniera onesta"
12 aprile 2025 23:34
Giampaolo: "Pensavo si potesse fare risultato contro la Fiorentina. Il loro 3-5-2 non ci ha spiazzati"
28 febbraio 2025 23:37
Giampaolo: "Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere in casa delle squadre di alta classifica"
27 febbraio 2025 18:43
Il retroscena di Corvino: "Volevo Giampaolo alla Fiorentina già dieci anni fa. Fece un viaggio a vuoto"
12 novembre 2024 14:30
Giampaolo attacca: "Cosa avrebbe detto Gasperini se gli avessero annullato quel gol? È folle"
13 agosto 2022 23:40
Giampaolo: "Non esistono più i biscotti. Samp già salva ha vinto con la Fiorentina in corsa per l'Europa"
19 maggio 2022 11:59
Giampaolo avvisa la Fiorentina: "Lunedì per noi sarà la partita del tutto per tutto, all in"
14 maggio 2022 16:45
Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes
21 giugno 2021 15:19
Zenga: "Come faccio a stare bene se vedo che Di Francesco e Giampaolo allenano e io no?"
14 giugno 2021 11:49
Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro
13 giugno 2021 15:18
Il Torino ufficializza il nuovo allenatore: è Ivan Juric. Fu accostato anche alla Fiorentina
28 maggio 2021 15:12
Zaza fuori dai convocati di Giampaolo per la gara contro il Verona
06 gennaio 2021 12:26
Bucchioni: "Commisso in estate voleva Giampaolo ma ha sul groppone Montella, non poteva avere anche Iachini"
19 ottobre 2020 17:40
Giampaolo: "Certe partite le puoi anche vincere. Dispiace perdere a 10 dalla fine"
19 settembre 2020 20:49
CorFio, Torreira, la Fiorentina non affonda il colpo ed il Torino ci prova con la carta Giampaolo
04 settembre 2020 09:29
Sportitalia, panchina Fiorentina? Accordo di massima con Di Francesco. Giampaolo ad un passo dal Torino
30 luglio 2020 11:43
Su Giampaolo c'è l'interesse anche del Torino. Ma l'allenatore vorrebbe due giocatori
29 luglio 2020 18:47
Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?
29 luglio 2020 08:23
La Fiorentina ha contattato Giampaolo, il tecnico vuole la panchina viola
28 luglio 2020 14:10
Nazione, casting allenatore finito. Giampaolo era ad un passo dal Torino ma ha chiesto tempo, c'è la Fiorentina?
28 luglio 2020 10:41
Di Marzio annuncia: "Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina"
28 luglio 2020 04:25
Nazione, Di Francesco, Giampaolo, Iachini e Mister X: tra otto giorni la Fiorentina avrà il suo allenatore
27 luglio 2020 11:22
Panchina Fiorentina, si allontana anche Giampaolo? Torino in pole, già avviati i contatti
25 luglio 2020 20:45
Panchina Fiorentina, sfuma anche Di Francesco? Maxi offerta dell'Alaves. Occhio a Giampaolo per i viola
24 luglio 2020 13:58
Commisso valuta con estrema calma, e se arrivasse a sorpresa un allenatore di prima fascia?
23 luglio 2020 09:02
Pedullà, sfuma Juric per la Fiorentina. C'è Giampaolo tra i papabili per la panchina viola
23 luglio 2020 08:34
Juric in due giorni deve decidere il futuro. Giampaolo e Di Francesco sono le opzioni della Fiorentina
22 luglio 2020 08:46
Panchina Fiorentina, Juric in pole. Pradè-Barone inviano relazioni a Rocco. L'ultima parola sarà la sua
21 luglio 2020 10:56
CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze
21 luglio 2020 10:21
Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B
14 luglio 2020 08:33
Secondo le agenzia di scommesse è Giampaolo il grande favorito per la panchina della Fiorentina
07 luglio 2020 14:56
Juric alla Fiorentina? No, il Torino è in vantaggio sul tecnico del Verona. E Giampaolo...
30 giugno 2020 00:18
Pedullà lancia l'indiscrezione: "Giampaolo possibile nuovo allenatore della Fiorentina". Le ultime
26 giugno 2020 01:38
Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi
16 giugno 2020 10:57
Commisso non vuole ripetere lo sbaglio fatto con Montella: i nomi per la panchina viola
14 maggio 2020 09:23
Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola
17 marzo 2020 11:06
Graziani: "Pioli? Per carità è un buon allenatore, non è all’altezza di risollevare il Milan"
13 ottobre 2019 14:45
Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"
10 ottobre 2019 21:04
Milan, esonerato Giampaolo, già comunicata la decisione. Nel pomeriggio firma Pioli
08 ottobre 2019 12:16
Giampaolo: "Differenza tra Torino e la partita contro la Fiorentina? Pochi giorni per recuperare, erano passati solo due giorni"
04 ottobre 2019 15:44
Giampaolo: "Fiorentina squadra esperta e forte. Il Milan sembrava non avesse mai giocato insieme"
30 settembre 2019 01:03
Giampaolo: "L'obiettivo è fare la partita. Fiorentina? Le gare sono tutte complicate ma dobbiamo giocare per vincere"
28 settembre 2019 16:13
Giampaolo non rischia la panchina contro la Fiorentina, da casa Milan fanno sapere che hanno fiducia nel tecnico
28 settembre 2019 00:28
Chiarugi: "Il Milan ha delle difficoltà. La Fiorentina dovrà giocare sull'aspetto psicologico e senza aver paura"
27 settembre 2019 20:52
Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero
14 agosto 2019 19:45
CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo
09 giugno 2019 19:42
Il Milan prende Giampaolo come allenatore, due milioni all'anno per tre anni. I dettagli dell'accordo
03 giugno 2019 01:39
"Montella può lasciare già la Fiorentina a fine stagione. Giampaolo potrebbe arrivare a Firenze"
17 maggio 2019 01:12
Giampaolo: "Se la società non alza l'asticella di ambizioni e obiettivi io vado via e resto fermo un anno"
06 maggio 2019 19:25
Gazzetta, duello De Zerbi-Giampaolo per la panchina viola. Ecco l'ordine dei Della Valle a Pioli
15 marzo 2019 12:10
Giampaolo: “Abbiamo sbagliato tanto, Muriel ha questi colpi ma è appesantito. I viola...”
20 gennaio 2019 17:28
Giampaolo: "noi, Fiorentina e Torino ci battiamo il settimo posto. Occhio al Sassuolo"
15 ottobre 2018 16:33
Giampaolo: "Soddisfatto del pareggio. Quagliarella? Se non accetta mi inc@zzo io".
19 settembre 2018 21:13
Vincere per essere secondi in classifica, la Fiorentina non vince contro Giampaolo dal 2009
19 settembre 2018 10:44
Giampaolo non ci sta: "Andavano rinviate tutte le partite, il Marassi sarà vuoto"
19 settembre 2018 10:14
Da Genova: Corvino ha comunicato a Saponara la voglia di cederlo, per lui si fa avanti la Sampdoria
16 luglio 2018 15:29
Giampaolo non ci sta: "Il secondo rigore dato alla Fiorentina è da Play Station, roba da gioco virtuale"
14 dicembre 2017 11:58
Giampaolo: "Daremo battaglia alla Fiorentina, anche se la formula della coppa Italia ci sfavorisce"
12 dicembre 2017 16:53
Corriere: "Riecco Giampaolo, il mister viola mancato. Era la prima scelta, ma poi..."
27 agosto 2017 12:05
I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano...
26 agosto 2017 19:09
Giampaolo: "La Fiorentina verrà fuori nel medio periodo, ha valori tecnici importanti. E negli uno contro uno..."
26 agosto 2017 15:20
Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...
26 agosto 2017 11:31
Secolo XIX: Samp, fedeli alla linea. Giampaolo non cambia, dietro giocano Pavlovic e Regini
26 agosto 2017 11:19
Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano
25 agosto 2017 13:18
Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa
30 giugno 2017 13:19
Giampaolo: "La viola non mi ha mai cercato, domani romperanno..."
08 aprile 2017 16:54
Giampaolo rinnova: "Non c'è mai stato nulla con la Fiorentina"
07 aprile 2017 16:14
Giampaolo si chiama fuori: "Il mio futuro è alla Sampdoria"
28 marzo 2017 11:26
Premium Sport: Giampaolo resta la prima alternativa per il dopo Sousa
21 marzo 2017 18:23
Giampaolo e il primo vero grande segnale alla Fiorentina
09 marzo 2017 14:32
Giampaolo: "Il presidente Ferrero mi ha proposto il rinnovo. Io voglio restare alla Samp"
08 marzo 2017 18:20
Pedullà: "Vi spiego perché la Fiorentina ha scelto Giampaolo, tre motivi per essere il nuovo allenatore"
02 marzo 2017 11:29
Criscitiello conferma: "Accordo trovato tra la Fiorentina e Giampaolo. Sarà il nuovo allenatore viola"
20 febbraio 2017 14:56
Giampaolo: "Smentisco accordi con altri club. Sto bene alla Sampdoria"
20 febbraio 2017 14:15
Giampaolo: "Io alla Fiorentina? Parliamo del nulla...per ora"
09 aprile 2016 15:30
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