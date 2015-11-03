Labaro Viola

Notizie Giampaolo Fiorentina

Giampaolo riaccende la Cremonese e spaventa (anche) la Fiorentina: corsa salvezza apertissima

21 marzo 2026 22:22

Traballa la panchina di Nicola. Per sostituirlo la Cremonese valuta Gotti e Giampaolo.

08 marzo 2026 21:57

Di Marzio conferma: “Galoppa in panchina fino al Genoa. Fredda la pista D’Aversa, da non escludere Palladino”

04 novembre 2025 19:01

Manca un rigore al Lecce, Giampaolo si rivolge allo studio di Dazn: "Dite la verità in maniera onesta"

12 aprile 2025 23:34

Giampaolo: "Pensavo si potesse fare risultato contro la Fiorentina. Il loro 3-5-2 non ci ha spiazzati"

28 febbraio 2025 23:37

Giampaolo: "Se vogliamo salvarci, dobbiamo vincere in casa delle squadre di alta classifica"

27 febbraio 2025 18:43

Il retroscena di Corvino: "Volevo Giampaolo alla Fiorentina già dieci anni fa. Fece un viaggio a vuoto"

12 novembre 2024 14:30

Giampaolo attacca: "Cosa avrebbe detto Gasperini se gli avessero annullato quel gol? È folle"

13 agosto 2022 23:40

Giampaolo: "Non esistono più i biscotti. Samp già salva ha vinto con la Fiorentina in corsa per l'Europa"

19 maggio 2022 11:59

Giampaolo avvisa la Fiorentina: "Lunedì per noi sarà la partita del tutto per tutto, all in"

14 maggio 2022 16:45

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Zenga: "Come faccio a stare bene se vedo che Di Francesco e Giampaolo allenano e io no?"

14 giugno 2021 11:49

Gazzetta dello Sport, Iachini in pole per la panchina della Samp. Tra domani e martedì l'incontro

13 giugno 2021 15:18

Il Torino ufficializza il nuovo allenatore: è Ivan Juric. Fu accostato anche alla Fiorentina

28 maggio 2021 15:12

Zaza fuori dai convocati di Giampaolo per la gara contro il Verona

06 gennaio 2021 12:26

Bucchioni: "Commisso in estate voleva Giampaolo ma ha sul groppone Montella, non poteva avere anche Iachini"

19 ottobre 2020 17:40

Giampaolo: "Certe partite le puoi anche vincere. Dispiace perdere a 10 dalla fine"

19 settembre 2020 20:49

CorFio, Torreira, la Fiorentina non affonda il colpo ed il Torino ci prova con la carta Giampaolo

04 settembre 2020 09:29

Sportitalia, panchina Fiorentina? Accordo di massima con Di Francesco. Giampaolo ad un passo dal Torino

30 luglio 2020 11:43

Su Giampaolo c'è l'interesse anche del Torino. Ma l'allenatore vorrebbe due giocatori

29 luglio 2020 18:47

Nazione, tra Di Francesco, Giampaolo e Marcelino attenzione alla pista portoghese. Mister X in arrivo?

29 luglio 2020 08:23

La Fiorentina ha contattato Giampaolo, il tecnico vuole la panchina viola

28 luglio 2020 14:10

Nazione, casting allenatore finito. Giampaolo era ad un passo dal Torino ma ha chiesto tempo, c'è la Fiorentina?

28 luglio 2020 10:41

Di Marzio annuncia: "Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina"

28 luglio 2020 04:25

Nazione, Di Francesco, Giampaolo, Iachini e Mister X: tra otto giorni la Fiorentina avrà il suo allenatore

27 luglio 2020 11:22

Panchina Fiorentina, si allontana anche Giampaolo? Torino in pole, già avviati i contatti

25 luglio 2020 20:45

Panchina Fiorentina, sfuma anche Di Francesco? Maxi offerta dell'Alaves. Occhio a Giampaolo per i viola

24 luglio 2020 13:58

Commisso valuta con estrema calma, e se arrivasse a sorpresa un allenatore di prima fascia?

23 luglio 2020 09:02

Pedullà, sfuma Juric per la Fiorentina. C'è Giampaolo tra i papabili per la panchina viola

23 luglio 2020 08:34

Juric in due giorni deve decidere il futuro. Giampaolo e Di Francesco sono le opzioni della Fiorentina

22 luglio 2020 08:46

Panchina Fiorentina, Juric in pole. Pradè-Barone inviano relazioni a Rocco. L'ultima parola sarà la sua

21 luglio 2020 10:56

CorSport, Jardim è il nuovo nome che spunta per la panchina della Fiorentina. Iachini lascerà Firenze

21 luglio 2020 10:21

Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B

14 luglio 2020 08:33

Secondo le agenzia di scommesse è Giampaolo il grande favorito per la panchina della Fiorentina

07 luglio 2020 14:56

Juric alla Fiorentina? No, il Torino è in vantaggio sul tecnico del Verona. E Giampaolo...

30 giugno 2020 00:18

Pedullà lancia l'indiscrezione: "Giampaolo possibile nuovo allenatore della Fiorentina". Le ultime

26 giugno 2020 01:38

Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi

16 giugno 2020 10:57

Commisso non vuole ripetere lo sbaglio fatto con Montella: i nomi per la panchina viola

14 maggio 2020 09:23

Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola

17 marzo 2020 11:06

Graziani: "Pioli? Per carità è un buon allenatore, non è all’altezza di risollevare il Milan"

13 ottobre 2019 14:45

Albertosi: "Bisognava dare un po’ più tempo a Giampaolo. È stato un errore prendere Pioli"

10 ottobre 2019 21:04

Milan, esonerato Giampaolo, già comunicata la decisione. Nel pomeriggio firma Pioli

08 ottobre 2019 12:16

Giampaolo: "Differenza tra Torino e la partita contro la Fiorentina? Pochi giorni per recuperare, erano passati solo due giorni"

04 ottobre 2019 15:44

Giampaolo: "Fiorentina squadra esperta e forte. Il Milan sembrava non avesse mai giocato insieme"

30 settembre 2019 01:03

Giampaolo: "L'obiettivo è fare la partita. Fiorentina? Le gare sono tutte complicate ma dobbiamo giocare per vincere"

28 settembre 2019 16:13

Giampaolo non rischia la panchina contro la Fiorentina, da casa Milan fanno sapere che hanno fiducia nel tecnico

28 settembre 2019 00:28

Chiarugi: "Il Milan ha delle difficoltà. La Fiorentina dovrà giocare sull'aspetto psicologico e senza aver paura"

27 settembre 2019 20:52

Sky Sport, si allontana la pista Suso per la Fiorentina. È al centro del progetto rossonero

14 agosto 2019 19:45

CorSport, Sampdoria ballottaggio Pioli-Di Francesco per sostituire Giampaolo

09 giugno 2019 19:42

Il Milan prende Giampaolo come allenatore, due milioni all'anno per tre anni. I dettagli dell'accordo

03 giugno 2019 01:39

"Montella può lasciare già la Fiorentina a fine stagione. Giampaolo potrebbe arrivare a Firenze"

17 maggio 2019 01:12

Giampaolo: "Se la società non alza l'asticella di ambizioni e obiettivi io vado via e resto fermo un anno"

06 maggio 2019 19:25

Gazzetta, duello De Zerbi-Giampaolo per la panchina viola. Ecco l'ordine dei Della Valle a Pioli

15 marzo 2019 12:10

Giampaolo: “Abbiamo sbagliato tanto, Muriel ha questi colpi ma è appesantito. I viola...”

20 gennaio 2019 17:28

Giampaolo: "noi, Fiorentina e Torino ci battiamo il settimo posto. Occhio al Sassuolo"

15 ottobre 2018 16:33

Giampaolo: "Soddisfatto del pareggio. Quagliarella? Se non accetta mi inc@zzo io".

19 settembre 2018 21:13

Vincere per essere secondi in classifica, la Fiorentina non vince contro Giampaolo dal 2009

19 settembre 2018 10:44

Giampaolo non ci sta: "Andavano rinviate tutte le partite, il Marassi sarà vuoto"

19 settembre 2018 10:14

Da Genova: Corvino ha comunicato a Saponara la voglia di cederlo, per lui si fa avanti la Sampdoria

16 luglio 2018 15:29

Giampaolo non ci sta: "Il secondo rigore dato alla Fiorentina è da Play Station, roba da gioco virtuale"

14 dicembre 2017 11:58

Giampaolo: "Daremo battaglia alla Fiorentina, anche se la formula della coppa Italia ci sfavorisce"

12 dicembre 2017 16:53

Corriere: "Riecco Giampaolo, il mister viola mancato. Era la prima scelta, ma poi..."

27 agosto 2017 12:05

I convocati della Sampdoria per la trasferta di Firenze. Assenti Schick e Viviano...

26 agosto 2017 19:09

Giampaolo: "La Fiorentina verrà fuori nel medio periodo, ha valori tecnici importanti. E negli uno contro uno..."

26 agosto 2017 15:20

Qui Samp, la probabile formazione anti viola: 4-3-1-2 con Quagliarella e Caprari. Puggioni tra i pali...

26 agosto 2017 11:31

Secolo XIX: Samp, fedeli alla linea. Giampaolo non cambia, dietro giocano Pavlovic e Regini

26 agosto 2017 11:19

Verso la Samp: Giampaolo sceglie Quagliarella e Caprari, out l'ex Viviano

25 agosto 2017 13:18

Sport Mediaset: Ferrero e Giampaolo vogliono Ilicic per portare la Sampdoria in Europa

30 giugno 2017 13:19

Giampaolo: "La viola non mi ha mai cercato, domani romperanno..."

08 aprile 2017 16:54

Giampaolo rinnova: "Non c'è mai stato nulla con la Fiorentina"

07 aprile 2017 16:14

Giampaolo si chiama fuori: "Il mio futuro è alla Sampdoria"

28 marzo 2017 11:26

Premium Sport: Giampaolo resta la prima alternativa per il dopo Sousa

21 marzo 2017 18:23

Giampaolo e il primo vero grande segnale alla Fiorentina

09 marzo 2017 14:32

Giampaolo: "Il presidente Ferrero mi ha proposto il rinnovo. Io voglio restare alla Samp"

08 marzo 2017 18:20

Pedullà: "Vi spiego perché la Fiorentina ha scelto Giampaolo, tre motivi per essere il nuovo allenatore"

02 marzo 2017 11:29

Criscitiello conferma: "Accordo trovato tra la Fiorentina e Giampaolo. Sarà il nuovo allenatore viola"

20 febbraio 2017 14:56

Giampaolo: "Smentisco accordi con altri club. Sto bene alla Sampdoria"

20 febbraio 2017 14:15

Giampaolo: "Io alla Fiorentina? Parliamo del nulla...per ora"

09 aprile 2016 15:30

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