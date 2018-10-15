Giampaolo: "noi, Fiorentina e Torino ci battiamo il settimo posto. Occhio al Sassuolo"
Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in un'intervista al quotidiano Il Centro ha rivelato quali sono secondo lui le gerarchie del campionato, citando anche la Fiorentina. Ecco le sue parole:"A mio a...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 16:33
Giampaolo, allenatore della Sampdoria, in un'intervista al quotidiano Il Centro ha rivelato quali sono secondo lui le gerarchie del campionato, citando anche la Fiorentina. Ecco le sue parole:
"A mio avviso, sei squadre sono fuori portata, quattro in Champions e due in Europa League. Resta il settimo posto che dà l'accesso ai preliminari di Europa League. Ci sono tante squadre che ambiscono a questo piazzamento, dal Torino alla Fiorentina e nel gruppo c'è anche la Sampdoria. E lo stesso Sassuolo"