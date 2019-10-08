Milan, esonerato Giampaolo, già comunicata la decisione. Nel pomeriggio firma Pioli
Nel pomeriggio l'esonero di Giampaolo, poi tutto su Pioli - Dopo la comunicazione per le vie brevi al diretto interessato, nel corso della giornata il Milan dovrebbe annunciare ufficialmente l'esonero...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 12:16
Nel pomeriggio l'esonero di Giampaolo, poi tutto su Pioli - Dopo la comunicazione per le vie brevi al diretto interessato, nel corso della giornata il Milan dovrebbe annunciare ufficialmente l'esonero di Giampaolo. A quel punto, via libera per Stefano Pioli, che come già detto in questa fase è a un passo dall'approdare alla panchina rossonera.
TMW