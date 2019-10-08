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Milan, esonerato Giampaolo, già comunicata la decisione. Nel pomeriggio firma Pioli

Nel pomeriggio l'esonero di Giampaolo, poi tutto su Pioli - Dopo la comunicazione per le vie brevi al diretto interessato, nel corso della giornata il Milan dovrebbe annunciare ufficialmente l'esonero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 12:16
Milan, esonerato Giampaolo, già comunicata la decisione. Nel pomeriggio firma Pioli -
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Nel pomeriggio l'esonero di Giampaolo, poi tutto su Pioli - Dopo la comunicazione per le vie brevi al diretto interessato, nel corso della giornata il Milan dovrebbe annunciare ufficialmente l'esonero di Giampaolo. A quel punto, via libera per Stefano Pioli, che come già detto in questa fase è a un passo dall'approdare alla panchina rossonera.

TMW

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