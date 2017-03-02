Pedullà: "Vi spiego perché la Fiorentina ha scelto Giampaolo, tre motivi per essere il nuovo allenatore"

La Fiorentina ha scelto il suo nuovo allenatore, sarà Marco Giampaolo. Così scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà

Questo l'articolo scritto da Alfredo Pedullà sul proprio sito riguardo il nome di Marco Giampaolo sulla panchina della Fiorentina a partire dal prossimo giugno:

Marco Giampaolo oggi è in cima alla lista della Fiorentina per la prossima stagione. E anche per questo motivo i viola vorrebbero concludere la stagione con Paulo Sousa, anche se i recenti risultati non sono stati all’altezza (anzi). Un traghettatore non serve, ormai la stagione è compromessa, bisogna soltanto chiudere con un minimo di dignità. La Fiorentina ha già scelto Giampaolo, pur sapendo del contratto in essere con la Samp fino al 2018 e comunque con la volontà totale di arrivare alle intese definitive. Giampaolo viene ritenuto l’allenatore ideale per tutte le fasi, a partire dalla difesa che con Sousa ha avuto problemi prima concettuali e poi inevitabilmente pratici. Ci sono un paio di indizi sulla scelta viola: l’acquisto di Saponara a gennaio, pallino di Corvino e che con Giampaolo ha fatto benissimo a Empoli; il tentativo, respinto dalla Samp, di arrivare a Schick.