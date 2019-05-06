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Giampaolo: "Se la società non alza l'asticella di ambizioni e obiettivi io vado via e resto fermo un anno"

Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha così parlato dopo il pari di Parma:"Io sono sempre molto critico con me stesso e con la squadra, ma oggi l'interpretazione è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2019 19:25
Giampaolo: "Se la società non alza l'asticella di ambizioni e obiettivi io vado via e resto fermo un anno" - Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
Giampaolo sulla panchina della Sampdoria
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Intervenuto ai microfoni Sky, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha così parlato dopo il pari di Parma:

"Io sono sempre molto critico con me stesso e con la squadra, ma oggi l'interpretazione è stata quella giusta: i ragazzi hanno fatto una grande partita, avrebbero dovuto evidenziare con una vittoria le differenze che ci sono state. C'è stato qualche errore individuale, ma il comportamento del collettivo è stato ottimo. Ho chiesto ai miei di fare un finale serio, da professionisti seri, perché poi nessuno può dirti nulla: bisogna rispettare la maglia, ma soprattutto se stessi e i propri tifosi. La squadra ha provato fino alla fine a rimanere agganciata alle prime sette posizioni, ma questo non vuol dire che ne avesse i mezzi: l'asticella l'ho alzata io, quindi faccio i complimenti ai miei giocatori. Oggi la partita è stata buona, buonissima, ma accetto il pari".

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