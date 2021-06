Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull’ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L’ha proposto Mendes

Prosegue la trattativa per portare il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, per questo motivo il club ligure starebbe valutando alcuni profili in caso di addio del mister. Come riporta il Secolo XIX, lo Spezia avrebbe messo gli occhi su un ex allenatore viola: Paulo Sousa.

L’attuale CT della Polonia, molto criticato per come la sua squadra sta disputando questi Europei, sarebbe stato proposto allo Spezia proprio da Jorge Mendes, lo stesso agente di Gattuso. La squadra ligure sta comunque valutando altri profili: ci sono Ranieri, Corini e Maran, senza abbandonare le piste Liverani e Giampaolo.

