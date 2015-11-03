Labaro Viola

Notizie Corini Fiorentina

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes

21 giugno 2021 15:19

Altro fallimento per Corvino, il suo Lecce fallisce la promozione e perde anche ai playoff

22 maggio 2021 17:26

Ufficiale: Corini di nuovo esonerato dal Brescia. Diego Lopez da oggi sarà il nuovo tecnico

05 febbraio 2020 13:57

Brescia, De Maio è la prima scelta di Corini ma adesso Ceccherini potrebbe lasciare la viola

24 gennaio 2020 09:37

Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini

01 dicembre 2019 15:28

Ufficiale risoluzione tra Grosso e il Verona. Oggi diverrà tecnico del Brescia

05 novembre 2019 13:41

Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

04 novembre 2019 12:24

Cellino vuole esonerare Corino, incontro con Prandelli. Potrebbe diventare il nuovo allenatore del Brescia

28 ottobre 2019 18:31

Corini: "Ottenuto bel punto contro una squadra forte. Abbiamo sofferto l'infortunio di Dossena"

22 ottobre 2019 00:49

Corini: "Balotelli voleva giocare ma ha un problema al ginocchio. Pensavamo che Chiesa non recuperasse"

20 ottobre 2019 13:07

Archivio

Esplora l'archivio di Corini

Sett. 25 Sett. 20
Sett. 6 Sett. 4
Sett. 48 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42