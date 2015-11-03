Notizie Corini Fiorentina

Secolo XIX, Spezia: occhi puntati sull'ex Fiorentina Paulo Sousa se parte Italiano. L'ha proposto Mendes
21 giugno 2021 15:19
Altro fallimento per Corvino, il suo Lecce fallisce la promozione e perde anche ai playoff
22 maggio 2021 17:26
Ufficiale: Corini di nuovo esonerato dal Brescia. Diego Lopez da oggi sarà il nuovo tecnico
05 febbraio 2020 13:57
Brescia, De Maio è la prima scelta di Corini ma adesso Ceccherini potrebbe lasciare la viola
24 gennaio 2020 09:37
Sky Sport, vicino l'esonero di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia. Pronto Corini
01 dicembre 2019 15:28
Ufficiale risoluzione tra Grosso e il Verona. Oggi diverrà tecnico del Brescia
05 novembre 2019 13:41
Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....
04 novembre 2019 12:24
Cellino vuole esonerare Corino, incontro con Prandelli. Potrebbe diventare il nuovo allenatore del Brescia
28 ottobre 2019 18:31
Corini: "Ottenuto bel punto contro una squadra forte. Abbiamo sofferto l'infortunio di Dossena"
22 ottobre 2019 00:49
Corini: "Balotelli voleva giocare ma ha un problema al ginocchio. Pensavamo che Chiesa non recuperasse"
20 ottobre 2019 13:07
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