Secondo il Corriere Dello Sport, il Brescia continua a cercare un difensore per per mettere subito a disposizione di mister Corini. Attualmente la prima scelta è l’ex viola, ora all’Udinese De Maio. Però Federico Ceccherini della Fiorentina potrebbe essere ceduto al Brescia. Il presidente Cellino lo aveva già cercato nel calciomercato estivo quando però fu deciso di tenerlo a Firenze. Ma Ceccherini adesso potrebbe uscire perchè la Fiorentina sta cercando di chiudere per il difensore Juan Jesus della Roma.