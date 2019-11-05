Ufficiale risoluzione tra Grosso e il Verona. Oggi diverrà tecnico del Brescia

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha comunicato la risoluzione del contratto con Fabio Grosso, allenatore sotto contratto fino a giugno prossimo con gli scaligeri: "Hellas Verona F...

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona ha comunicato la risoluzione del contratto con Fabio Grosso, allenatore sotto contratto fino a giugno prossimo con gli scaligeri: "Hellas Verona FC comunica la rescissione consensuale del contratto con il Signor Fabio Grosso. Il Club gialloblù gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera di allenatore". A questo punto si attende solo l'annuncio del Brescia, che ha scelto proprio l'ex terzino campione del mondo come erede di Eugenio Corini: libero da vincoli contrattuali di ogni tipo, il mister romano potrà firmare con le Rondinelle già nella giornata di oggi e dirigere il primo allenamento.

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