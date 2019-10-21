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Corini: "Ottenuto bel punto contro una squadra forte. Abbiamo sofferto l'infortunio di Dossena"

Queste alcune parole del mister del Brescia Corini dopo la partita pareggiata con la Fiorentina a Sky Sport: "Siamo calati dopo l'infortunio di Dessena che è un giocatore molto importante per noi. Abb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 00:49
Corini: "Ottenuto bel punto contro una squadra forte. Abbiamo sofferto l'infortunio di Dossena" - BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
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Queste alcune parole del mister del Brescia Corini dopo la partita pareggiata con la Fiorentina a Sky Sport: "Siamo calati dopo l'infortunio di Dessena che è un giocatore molto importante per noi. Abbiamo provato comunque a fare il nostro gioco e abbiamo conquistato un punto importante. Abbiamo comunque retto bene anche in reattività e scelte migliori e lo spirito della squadra mi è piaciuto. Abbiamo ottenuto un bel punto contro un'ottima squadra".

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