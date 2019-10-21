Corini: "Ottenuto bel punto contro una squadra forte. Abbiamo sofferto l'infortunio di Dossena"

Queste alcune parole del mister del Brescia Corini dopo la partita pareggiata con la Fiorentina a Sky Sport: "Siamo calati dopo l'infortunio di Dessena che è un giocatore molto importante per noi. Abb...

Queste alcune parole del mister del Brescia Corini dopo la partita pareggiata con la Fiorentina a Sky Sport: "Siamo calati dopo l'infortunio di Dessena che è un giocatore molto importante per noi. Abbiamo provato comunque a fare il nostro gioco e abbiamo conquistato un punto importante. Abbiamo comunque retto bene anche in reattività e scelte migliori e lo spirito della squadra mi è piaciuto. Abbiamo ottenuto un bel punto contro un'ottima squadra".