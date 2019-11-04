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Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

Brescia: esonerato Corini, ancora incerto il nome del suo sostituto.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 novembre 2019 12:24
Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli.... - BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
BRESCIA, ITALY - SEPTEMBER 15: Brescia Calcio head coach Eugenio Corini looks on during the Serie A match between Brescia Calcio and Bologna FC at Stadio Mario Rigamonti on September 15, 2019 in Brescia, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Ima
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E' ufficiale l'esonero di Eugenio Corini dalla panchina del Brescia dopo la sconfitta di Verona, ad opera del presidente Massimo Cellino. Dopo che ha perso consistenza il nome di Cesare Prandelli per la sua sostituzione, rimangono 2 i nomi forti per avvicendare l'ex tecnico del Chievo Verona: quello di Diego Lopez, che sta cercando di liberarsi dal Penarol e che proprio Cellino in persona aveva lanciato come allenatore ai tempi del Cagliari, e quello di Fabio Grosso.

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