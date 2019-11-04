Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

Brescia: esonerato Corini, ancora incerto il nome del suo sostituto.

E' ufficiale l'esonero di Eugenio Corini dalla panchina del Brescia dopo la sconfitta di Verona, ad opera del presidente Massimo Cellino. Dopo che ha perso consistenza il nome di Cesare Prandelli per la sua sostituzione, rimangono 2 i nomi forti per avvicendare l'ex tecnico del Chievo Verona: quello di Diego Lopez, che sta cercando di liberarsi dal Penarol e che proprio Cellino in persona aveva lanciato come allenatore ai tempi del Cagliari, e quello di Fabio Grosso.