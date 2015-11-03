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Notizie Diego Lopez Fiorentina

Lopez: "La squadra mi è piaciuta moltissimo, ho bisogno di tempo. Su Balotelli..."

22 giugno 2020 22:10

Diego Lopez: "Serve equilibrio con la Fiorentina. Giocare alla Zeman vorrebbe dire retrocedere"

22 giugno 2020 12:55

Convocati Brescia, il tecnico Diego Lopez ne chiama 21. Out Balotelli, recupera Tonali

21 giugno 2020 19:25

Ufficiale: Corini di nuovo esonerato dal Brescia. Diego Lopez da oggi sarà il nuovo tecnico

05 febbraio 2020 13:57

Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....

04 novembre 2019 12:24

Diego Lopez: "Scusate, non ho avuto il coraggio di venire al funerale. Difficile anche parlare di Astori..."

10 marzo 2018 14:55

Cagliari sconcertato per Astori, malore per Diego Lopez

04 marzo 2018 15:51

Ufficiale: Diego Lopez è il nuovo tecnico del Cagliari, contratto fino al 2019 per l'uruguaiano

18 ottobre 2017 17:19

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