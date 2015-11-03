Notizie Diego Lopez Fiorentina

Lopez: "La squadra mi è piaciuta moltissimo, ho bisogno di tempo. Su Balotelli..."
22 giugno 2020 22:10
Diego Lopez: "Serve equilibrio con la Fiorentina. Giocare alla Zeman vorrebbe dire retrocedere"
22 giugno 2020 12:55
Convocati Brescia, il tecnico Diego Lopez ne chiama 21. Out Balotelli, recupera Tonali
21 giugno 2020 19:25
Ufficiale: Corini di nuovo esonerato dal Brescia. Diego Lopez da oggi sarà il nuovo tecnico
05 febbraio 2020 13:57
Brescia, esonerato Corini: ora uno tra Diego Lopez e Fabio Grosso. Prandelli....
04 novembre 2019 12:24
Diego Lopez: "Scusate, non ho avuto il coraggio di venire al funerale. Difficile anche parlare di Astori..."
10 marzo 2018 14:55
Cagliari sconcertato per Astori, malore per Diego Lopez
04 marzo 2018 15:51
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