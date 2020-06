Diego Lopez: “Serve equilibrio con la Fiorentina. Giocare alla Zeman vorrebbe dire retrocedere”

Ieri si è svolta la conferenza stampa del tecnico del Brescia Diego Lopez prima del match contro la Fiorentina: “Ci giochiamo tutto in 10 gare. Le prime due fondamentali per partire bene, ora pensiamoai viola”. Ci sarà un approccio zemaniano? “Se giocassimo in quel modo retrocederemmo subito senza giocare. Ci vuole ordine”. Come ha pensato di gestire il gruppo visti gli impegni? “Gestiremo le forze, dipende tuttodal recupero dei ragazzi. Nessuno dei miei potrà fare 6 gare a fila. Il fattore-caldo sarà decisivo. Ci siamo preparati per fare un bel finaledi stagione. Ci serviranno 35 punti per salvarci”. Lo riporta Tuttomercatoweb