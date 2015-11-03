Notizie Fiorentina Brescia Fiorentina

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Brescia, Donnarumma: "Contro la Fiorentina potevamo uscire con tre punti"

26 giugno 2020 19:14

Delle squadre in campo ieri la Fiorentina è stata la più lenta e quella che ha corso meno. I dati

23 giugno 2020 12:42

Vlahovic con la maglia senza numero per qualche minuto, ecco il motivo di questa anomalia

23 giugno 2020 12:15

Ceccherini non cerca alibi: "All'inizio noi troppo contratti. Il caldo? Non è un'alibi. Potevamo vincere in 10"

23 giugno 2020 06:23

Basile: "Iachini doveva vincere una sfida salvezza, il suo vecchio pane. Ora non vorrei..."

22 giugno 2020 21:45

PAGELLE VIOLA, CASTROVILLI IL MIGLIORE, PEZZELLA GIOIE E DOLORI, CACERES DISASTRO

22 giugno 2020 21:33

Joe Barone: "Lavoriamo per lo stadio nuovo. Thiago Silva? Sono nomi che si leggono sui giornali"

22 giugno 2020 19:31

Formazione Brescia: recuperato Tonali. Torregrossa dalla panchina. Davanti Donnarumma-Skrabb

22 giugno 2020 19:00

Indiscrezione Sky Sport: "Ribery partirà titolare nella gara contro il Brescia"

22 giugno 2020 17:35

Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune

22 giugno 2020 16:58

Calamai "snobba" De Zerbi: "Meglio resti al Sassuolo. Stasera serve vincere già dai primi minuti"

22 giugno 2020 13:39

Diego Lopez: "Serve equilibrio con la Fiorentina. Giocare alla Zeman vorrebbe dire retrocedere"

22 giugno 2020 12:55

Convocati Brescia, il tecnico Diego Lopez ne chiama 21. Out Balotelli, recupera Tonali

21 giugno 2020 19:25

Fiorentina-Brescia si giocherà l'otto Marzo alle 12,30 e non più alle 15. Ecco il motivo

30 gennaio 2020 20:16

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