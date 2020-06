Vlahovic con la maglia senza numero per qualche minuto, ecco il motivo di questa anomalia

Nella partita di ieri della Fiorentina pareggiata 1-1 contro il Brescia, confermando le difficoltà casalinghe della squadra viola. Al Franchi sono arrivate appena tre vittorie in 14 gare. Ribery, tornato in campo dal primo minuto dopo il lungo infortunio, al 50′ si è visto annullare il gol del 2-1.

Gol annullato per via della posizione di fuorigioco di Vlahovic, che tre minuti dopo vedrà annullarsi un’altra rete, questa volta per un controllo fuori dal campo di Chiesa. L’attaccante serbo, inoltre, si è reso protagonista di un episodio piuttosto singolare, che lo ha visto giocare qualche minuto con una maglietta senza il numero.

Il tutto a causa di una strattonata di Spalek, che poi è stato anche ammonito per quel fallo, la maglia si è strappata, così è stato costretto a cambiarla ma in panchina non c’era un’altra maglia con il numero 28, di qui un’alternativa che ovviamente non andava bene all’arbitro, il quale ha provveduto a fargliela cambiare immediatamente.