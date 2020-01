Cambio di orario per Fiorentina-Brescia, gara dell’ottavo turno del girone di ritorno di Serie A: il match, inizialmente previsto per le 15.00, si giocherà alle 12.30 dell’8 marzo dicembre. Lo spostamento, annunciato dalla Fiorentina, è frutto dello spostamento dell’impegno dell’Inter, impegnata tre giorni prima in Coppa Italia. Inter-Sassuolo verrà disputata alle 15.00 dello stesso giorno.

TuttoMercatoWeb.com