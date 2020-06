Franchi a porte chiuse ma la zona necessita di provvedimenti al traffico. Ecco il comunicato del Comune

Stasera alle 19.30 andrà in scena il match fra Fiorentina e Brescia allo stadio Artemio Franchi. A causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus la sfida sarà disputata a porte chiuse. Ciononostante il Comune di Firenze ha ritenuto necessario adottare dei provvedimenti al traffico nella zona circostante lo stadio. Questo è quanto recita il comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del Comune:

“Stasera torna il campionato di calcio di serie A allo stadio Franchi con la partita Fiorentina – Brescia. La partita si disputerà a porte chiuse a seguito dei provvedimenti legati all’emergenza sanitaria Covid-19, ma ci saranno comunque delle disposizioni in materia di circolazione in zona stadio. Dalle 13.30 scatteranno divieti di sosta e transito in viale Fanti (tratto viale dei Mille-viale Nervi), viale Nervi, viale Paoli (tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del ’56 altezza pista di pattinaggio e distributore escluso) e viale Valcareggi. Chiusa anche via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio). Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi. E ancora da viale Calatafimi si dovrà svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterà sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarrà libero l’accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del ’56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ’56) che però diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini”.